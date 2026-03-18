"비상사태 위기대응 강화"...대전시교육청, 전 기관 민방위 훈련

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 지역 내 전 교육기관을 대상으로 민방위 훈련을 진행한다고 18일 밝혔다.
이번 훈련은 공습 대비 대피계획과 시설·장비 등 민방위 준비사항을 점검하고 비상시 국민행동요령 교육을 통해 대응 능력을 강화하기 위해 마련됐다.
이날 각 교육 현장에서는 비상연락망과 대피시설, 응급구호 물자 등을 확인했으며 동영상 교육과 가정통신문, 알림장 등을 활용해 학생과 학부모가 비상시 국민행동요령을 숙지하도록 했다.
아울러 교직원과 민방위 대원이 참여하는 토의형 훈련을 통해 실제 상황 발생 시 학생들을 안전하게 보호하기 위한 대피 유도와 시설 운영 방안을 논의했다. 이를 통해 현장에서 실질적이고 즉각적인 대응 체계가 작동할 수 있는지 점검했다.
고영규 대전시교육청 총무과장은 "학생 안전은 교육의 가장 중요한 가치인 만큼 이번 훈련으로 교육 현장의 대응 능력을 철저히 점검했다"며 "앞으로도 반복적인 훈련을 통해 학생과 교육 구성원 모두의 안전을 지킬 수 있도록 공직자가 먼저 국가비상대비 능력을 갖추는 데 노력하겠다"고 말했다.
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