"위험시설, 360도로 체험한다"…한국소방안전원 실습 콘텐츠 공개

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국소방안전원이 위험물 시설 안전관리 교육의 실효성을 높이기 위해 현장 체험형 '360도 실습교육 콘텐츠'를 제작·공개했다. 실제 시설을 그대로 구현한 디지털 교육을 통해 이론 중심 교육의 한계를 보완하겠다는 취지다.

한국소방안전원은 옥내저장소, 옥외저장소, 옥외탱크저장소 등 3종의 위험물 시설을 대상으로 한 360도 실습교육 콘텐츠를 개발해 공개했다고 18일 밝혔다.

360도 실습교육 콘텐츠 중 옥외탱크저장소 콘텐츠 화면 캡쳐. [사진=한국소방안전원] 2026.03.18 gyun507@newspim.com

이번 콘텐츠는 360도 특수촬영과 3D 그래픽 기술을 결합해 실제 현장을 기반으로 구현된 것이 특징이다. 학습자들이 평소 접근하기 어려운 위험물 시설을 가상환경에서 직접 점검하고 확인할 수 있도록 설계됐다.

특히 단순 시청형이 아닌 체험형 콘텐츠로 구성돼 학습자의 직접 참여가 가능하며 정기점검 실습과 함께 관련 법령 정보, 퀴즈 기능 등을 통해 교육 효과와 흥미를 동시에 높였다.

이 콘텐츠는 PC와 스마트기기 등 다양한 디지털 환경에서 이용할 수 있으며 '소방안전24' 홈페이지 내 디지털 콘텐츠 메뉴를 통해 누구나 접근 가능하다.

이상규 원장은 "현장감 있는 교육 콘텐츠를 지속적으로 확대해 국민 안전의식을 높이고 안전문화 정착에 기여하겠다"고 밝혔다.

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