한국소방안전원, 소방안전 학술논문 공모전 개최

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국소방안전원은 소방안전 분야의 학술연구 활성화와 정책·제도 개선을 위한 기초 자료 발굴을 목적으로 '2026년 제1회 소방안전 분야 학술논문 공모전'을 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 공모전은 소방안전 분야를 전공하는 대학생 및 대학원생을 대상으로 한다.
1차 심사 응모 접수는 오는 4월 1일부터 5월 29일까지 진행되며, 1차 투고논문 심사를 거쳐 통과작에 한해 2차 발표 영상·자료를 제출하고 최종 수상작을 선정할 예정이다.
특히 2차 심사는 전문 심사위원단 심사와 국민참여 심사(안전원 SNS 게시)를 병행하여 학술성과의 공감도와 확산 효과를 높일 계획이다.
응모대상은 소방안전 분야 학과 대학생 및 대학원생으로 개인 또는 팀(최대 4명) 단위로 참여할 수 있다.
응모주제는 소방안전 분야 정책·제도·교육·기술·시설관리 등 학술적 내용을 포함한다. 응모방법은 논문(10장 이내)을 제출하는 1차 심사를 거쳐, 통과작에 한하여 발표 영상 및 PPT를 제출하는 2차 심사로 진행된다.
시상은 총 10편의 우수 논문을 선정해 진행된다. 대상(소방청장상) 1팀, 최우수상·우수상·장려상(한국소방안전원장상) 등 총 510만원 규모의 상금과 상장이 수여될 예정이다. 수상작은 향후 한국소방안전원의 교육, 소방 정책·제도 개선 등을 위한 자료로 활용 될 계획이다.
한국소방안전원장은 "이번 학술논문 공모전은 미래 소방안전 전문 인재들의 연구 성과를 발굴하고 현장과 정책에 실질적으로 활용 가능한 학술 자료를 축적하는 계기가 될 것"이라며 "소방안전 분야에 관심 있는 많은 학생과 연구자들의 적극적인 참여를 기대한다"고 밝혔다.
공모전과 관련한 자세한 사항은 한국소방안전원 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있으며, 기타 문의사항은 정책연구과로 하면 된다.
gyun507@newspim.com