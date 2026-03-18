진천군, 저탄소 생거진천쌀 추진협의회 출범

100ha 저탄소·고품질쌀 혁신벨트 조성 착수

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 진천군이 저탄소 농업기술을 활용한 고품질 쌀 생산과 탄소중립 실현을 위해 '저탄소 생거진천쌀 추진협의회'를 발족하고, 100ha 규모의 '저탄소·고품질쌀 혁신벨트 시범사업'에 본격 착수했다.

군은 18일 군 농업기술센터에서 발족식을 개최했다.

진천군청. [사진=진천군] 2026.02.02 baek3413@newspim.com

협의회는 시범사업의 체계적 운영과 현장 중심 추진을 위해 구성됐으며, 단지 운영, 기술 도입, 성과 확산을 위해 긴밀히 협력할 예정이다.

이 시범사업은 온실가스 감축 기술을 종합 적용한 저탄소·저투입 농업기술 패키지 단지를 조성해 기존 쌀 생산 방식을 탄소중립형으로 전환하는 것이다.

총사업비 5억원(국비 50%, 지방비 50%)을 투입해 100ha 규모로 조성되며, 2026년부터 2027년까지 2년간 추진된다.

특히 논 농업에서 발생하는 메탄(CH4), 아산화질소(N2O) 등 온실가스를 20% 이상 감축하는 것을 목표로 한다.

농촌진흥청이 개발한 농식품 온실가스 감축 기술 21종 중 7종 이상을 적용해 저탄소 재배체계를 구축한다.

시범단지는 GAP 인증과 저탄소 농산물 인증 취득을 추진하며, 한국농업기술진흥원과 협력해 재배 전 과정의 탄소 감축량을 측정·평가할 계획이다.

아울러 저탄소 쌀 브랜드 개발, 포장재 제작, 홍보·마케팅 지원 등을 통해 소비자 인지도를 높이고 부가가치 창출에 나선다.

김수향 군 기술보급과장은 군 기술보급과장은 "이번 시범사업은 기후변화 대응과 쌀 산업 경쟁력 강화를 동시에 추진하는 새로운 논 농업 모델"이라며 "저탄소 농업기술을 현장에 확산해 지속 가능한 쌀 생산 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다.

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