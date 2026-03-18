이재웅 개혁신당 부산시당 위원장 탈당 선언…"당과 추구하던 방향 달라"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 이재웅 개혁신당 부산시당 위원장이 탈당을 선언했다.

이재웅 위원장은 18일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "저는 오늘 개혁신당을 떠나기로 결심했다"고 밝혔다.

이 위원장은 "창당 당시 양당의 대립을 넘어 국민과 미래를 위한 제3지대 정치를 꿈꿧으나, 현재 당은 실용적인 해결사로서의 모습과 제가 추구하던 합리적 중도·실용주의, 세대간 통합의 신념과 더 이상 맞지 않았다"고 탈당 배경을 설명했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 이재웅 개혁신당 부산시당 위원장이 18일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열어 개혁신당 탈당을 선언하고 있다. 2026.03.18

그러면서 "특정 정당의 승리보다 국민 삶의 실질적 개선이 우선이라고 믿기에 이제 정당 울타리를 넘어 국민 곁에서 민생의 목소리에 더 귀 귀울이며 대한민국 미래에 도움이 되는 길을 찾겠다"고 강조했다.

이어 "상대를 향한 비난으로 존재감을 증명하는 정치가 아닌 국민의 삶을 책임지는 좋은 정치를 꿈 꿧다"면서 "하지만 당의 현재 모습에서 더 이상 제가 꿈꾸던 실용적 합리주의 미래를 설계 할 수 없음을 깨달았다"고 덧붙였다.

또 "그간 저를 아껴주고 지지해주신 당·지지자 여러분들께 감사드린다"며 "'정치가 나부터 변해야 한다'는 초심은 변함없이 지키겠다"고 전했다.

이 위원장은 전재수 전 해수부 장관 출판기념회에 참석한 것에 관련해 "지인 또는 동생이고 하다 보니 참석했다"라며 "개인적으로 해수부라던가 부산 먹거리, 일자리 창출에 관심을 가지고 있다. 당으로서는 아름답지는 않지만 기존 인간관계 있던 부분이 있었기에 큰 의미는 두지 않았다"고 답했다.

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