이재웅 개혁신당 부산시당 위원장 탈당 선언…"당과 추구하던 방향 달라"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 이재웅 개혁신당 부산시당 위원장이 탈당을 선언했다.
이재웅 위원장은 18일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "저는 오늘 개혁신당을 떠나기로 결심했다"고 밝혔다.
이 위원장은 "창당 당시 양당의 대립을 넘어 국민과 미래를 위한 제3지대 정치를 꿈꿧으나, 현재 당은 실용적인 해결사로서의 모습과 제가 추구하던 합리적 중도·실용주의, 세대간 통합의 신념과 더 이상 맞지 않았다"고 탈당 배경을 설명했다.
그러면서 "특정 정당의 승리보다 국민 삶의 실질적 개선이 우선이라고 믿기에 이제 정당 울타리를 넘어 국민 곁에서 민생의 목소리에 더 귀 귀울이며 대한민국 미래에 도움이 되는 길을 찾겠다"고 강조했다.
이어 "상대를 향한 비난으로 존재감을 증명하는 정치가 아닌 국민의 삶을 책임지는 좋은 정치를 꿈 꿧다"면서 "하지만 당의 현재 모습에서 더 이상 제가 꿈꾸던 실용적 합리주의 미래를 설계 할 수 없음을 깨달았다"고 덧붙였다.
또 "그간 저를 아껴주고 지지해주신 당·지지자 여러분들께 감사드린다"며 "'정치가 나부터 변해야 한다'는 초심은 변함없이 지키겠다"고 전했다.
이 위원장은 전재수 전 해수부 장관 출판기념회에 참석한 것에 관련해 "지인 또는 동생이고 하다 보니 참석했다"라며 "개인적으로 해수부라던가 부산 먹거리, 일자리 창출에 관심을 가지고 있다. 당으로서는 아름답지는 않지만 기존 인간관계 있던 부분이 있었기에 큰 의미는 두지 않았다"고 답했다.
ndh4000@newspim.com