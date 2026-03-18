네이버 플레이스 방문 만족도, 숫자로 표현 가능해진다…리뷰 서비스 순차 개편

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버가 플레이스 등록 업체에 대한 방문자들의 경험 정보를 더욱 효과적으로 전달할 수 있도록 리뷰 서비스 개선에 나선다.

네이버는 스마트플레이스 사업주 및 사용자 대상 공지를 통해 연내 리뷰 서비스에 수치형 보조 지표를 도입하는 등 플레이스 리뷰 서비스 전반을 순차 개편한다고 18일 밝혔다.

네이버 플레이스 리뷰 개편 [사진=네이버]

그동안 네이버 플레이스는 키워드·사진영상·텍스트 기반의 정성적 리뷰를 통해 장소의 다양한 특징과 강점, 이용자의 방문 경험이 종합적으로 전달되도록 운영해왔다.

앞으로는 이 같은 정성 리뷰 중심의 구조를 유지·강화하는 동시에, 이용자가 보조 지표로 참고할 수 있는 '수치형 정보'가 추가로 도입된다.

이번 개편은 장소 탐색 시 전반적인 만족도를 한눈에 파악할 수 있는 직관적인 정보를 제공해달라는 사용자들의 지속적인 요구를 반영한 것이다.

그동안 정성적인 리뷰를 통해 장소의 분위기와 특성, 기대되는 경험 정보를 얻을 수 있었다면, 새로 도입되는 수치형 보조 지표는 이용자들에게 직관적인 척도를 추가로 제공함으로써 해당 장소에 대한 종합적인 이해를 도와줄 것으로 기대된다.

이에 오는 4월 6일부터 사용자는 플레이스 리뷰 등록 시 텍스트, 키워드 등을 통한 정성적 리뷰에 더해 장소 이용 경험에 대한 만족도를 5점 척도 기반의 별점으로 기록할 수 있게 된다.

또 이렇게 사용자들이 남긴 별점 기록은 평균 수치로 환산되어 플레이스 리뷰탭에 별 형상과 함께 노출되며, 기존의 텍스트 및 대표 키워드 또한 별점에 이어 한 눈에 살펴볼 수 있도록 배치된다.

새롭게 수집되는 수치형 지표는 데이터의 안정성과 공정성 확보를 위해 일정 기간은 수집만 진행되며 이 기간에는 작성한 사용자 본인과 사업주에게만 관련 정보가 공개되고 일반 이용자들에게는 노출되지 않는다.

이후 구체적인 노출 시점과 방식을 추후 별도 공지를 통해 플레이스 사업주들에게 안내할 예정이다.

수집된 수치형 지표의 일반 이용자 공개 여부는 사업주가 스스로 선택할 수 있도록 할 방침이다. 기본값 역시 현재 사업주가 설정한 값을 그대로 유지하도록 되어 있어 수치형 지표 노출을 원하지 않는 사업주는 별도의 확인이나 선택 절차 없이 기존대로 리뷰탭을 운영하면 된다.

네이버는 리뷰 어뷰징을 방지하고 신뢰도를 높이기 위한 정책도 지속 강화해 나갈 예정이다.

앞으로는 리뷰 작성 후 3개월 이내에만 내용과 별점 수정이 가능하도록 제한된다. 이는 실제 경험과 무관한 기간에 이뤄지는 어뷰징성 리뷰 시도를 차단하여 리뷰의 신뢰 품질을 유지하고 플레이스 사업주도 보호하기 위한 취지이다.

또 플레이스 리뷰 정보의 전달력을 높이기 위한 리뷰탭 개편도 연내 순차적으로 진행된다.

네이버는 업체의 특징과 개성을 잘 드러내고, 사용자 반응을 키워드 중심으로 한 눈에 살필 수 있다는 장점으로 사업주 만족도가 높았던 키워드 리뷰를 더욱 직관적인 형상으로 새롭게 디자인하는 등 리뷰 경험 전반을 개선해 나갈 예정이라고 밝혔다.

yuniya@newspim.com