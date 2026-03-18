목포시, '달빛어린이병원' 지정 추진 속도

서부권 소아 야간·휴일 진료 공백 해소 목표

[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 목포시가 전남 서부권 소아 야간·휴일 진료 공백 해소를 위해 '달빛어린이병원' 지정을 차질 없이 추진중이라고 18일 밝혔다.

현재 목포 지역에는 7곳의 소아 진료기관이 있으나, 이 중 2곳만이 평일 오후 8시, 토요일 오후 5시, 일요일 정오까지 제한적으로 진료를 운영하고 있어 야간·휴일 의료 공백이 지속되고 있다.

서부권 소아 진료 확대 간담회. [사진=목포시] 2026.03.18 ej7648@newspim.com

시는 이러한 문제 해결을 위해 전남도, 무안군과 함께 지난해에 이어 올해 3월에도 서부권 소아 진료 확대 간담회를 열고 달빛어린이병원 지정 필요성에 대한 공감대를 형성했다.

하지만 지역 의료계에서는 소아청소년과 전문의 부족, 야간 근무 인력 수급 곤란, 운영비 부담, 낮은 수가 등 현실적 한계가 있다는 입장을 보이고 있다.

목포시는 이 같은 어려움을 해소하기 위해 정부 운영지침 개선과 함께 인력 확보, 운영비 지원, 운영시간 조정 등 구체적인 지원 방안을 관계기관과 논의 중이다.

전라남도와 협력해 지역 여건에 맞는 소아 야간·휴일 진료체계 구축 및 재정 지원 방안도 검토하고 있으며 최근 인근 시·군과의 연합 운영이 가능하도록 운영지침이 개정되면서 사업 추진 여건이 한층 개선됐다.

시는 향후 참여 의사가 있는 의료기관과 협력해 목포·무안 간 연합 운영 방식과 탄력적 운영시간 조정 등 구체적 실행 방안을 마련할 계획이다.

목포시 관계자는 "달빛어린이병원 지정은 서부권 소아 진료 공백을 해소하기 위한 핵심 사업"이라며 "시민들이 안심하고 이용할 수 있는 야간·휴일 소아 진료체계를 조속히 구축하겠다"고 말했다.

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