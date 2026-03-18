김영환 충북지사 "차라리 나를 감옥으로 보내라"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국민의힘 공천에서 탈락한 김영환 충북지사가 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "차라리 나를 내란의 감옥으로 보내라"며 강하게 반발했다.
김 지사는 "선거를 앞두고 아무런 증거와 증인도 없는 제3자의 녹취만으로 구속영장을 신청했다"며 "8개월 동안 먼지털이 수사를 했다"고 주장했다.
이어 "수사가 시작될 때부터 표적 수사였으며, 이를 지휘한 사람이 지금 민주당 예비후보로 돌아다니고 있다"고 말했다.
그는 또 "밀실에서 공천이 이뤄지고 공정이 땅바닥에 떨어졌다"며 "김수민을 등록시켜 후보를 만드는 야바위 정치를 공관위가 하고 있다"고 국민의힘 공천관리위원회를 비판했다.
김 지사는 "충북도민 중 누가 김수민을 도지사 후보로 불러냈는가. 충북 선거를 지역 정서를 모르는 전라도 출신 공관위원장이 좌지우지하고 있다"고 지적하며 "이 모든 책략은 이정현과의 밀실 야합에서 비롯됐다"고 주장했다.
그는 "충절의 고장 충북에서 이런 일은 눈뜨고 볼 수 없다"며 "내가 나서서 응징하고, 정치권에서 배신자를 퇴출시키겠다"고 밝혔다.
김 지사는 글 말미에 "아이들이 이런 패악의 정치를 배울까 걱정된다. 차라리 나를 감옥으로 보내라"고 덧붙였다.
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