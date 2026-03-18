보은군, '행복버스' 개편 운행 ...19일부터 순환·신청 노선 병행

[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 보은군은 교육발전특구사업의 하나로 운영 중인 '행복버스'를 개편해 19일부터 새롭게 운행한다고 18일 밝혔다.

행복버스는 아동이 청소년센터, 결초보은 문화누리관, 다함께돌봄센터 등 지역 돌봄기관의 방과 후 프로그램에 자유롭게 참여할 수 있도록 지원하는 사업이다.

보은 행복버스 개편 운영 안내문. [사진=보은군] 2026.03.18 baek3413@newspim.com

군은 지난해까지 매월 신청을 받아 노선을 조정했으나 올해부터는 수요가 많은 구간은 고정 노선 순환 운행, 그 외 지역은 신청에 따라 노선 조정으로 운영 방식을 변경했다.

총 3대가 운행되며 1·2호차는 보은읍 죽전리·장신리·교사리·삼산리·이평리 구간을 중심으로 정해진 노선을 따라 운행한다. 3호차는 읍·면 지역을 대상으로 신청을 받아 매월 노선을 조정한다.

노선표와 배차시간은 군청 누리집과 네이버밴드 '대추고을소식', 각 돌봄기관을 통해 확인할 수 있다.

최재형 군수는 "동시간대 중복 신청 문제를 해소하고 아동 이용 편의를 높이기 위한 개편"이라며 "지역사회와 연계한 돌봄·교육 지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.

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