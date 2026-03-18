경찰, '음주운전' 이재룡 불구속 송치…'술타기' 혐의도 적용

6일 중앙분리대 들이받고 도주 등 혐의

사고 후 술 마셔 음주측정방해

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 음주운전 중 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(61)을 검찰로 넘겼다.

18일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 도로교통법상 음주운전, 사고 후 미조치, 음주측정방해 혐의를 받는 이씨를 검찰에 불구속 송치했다.

이재룡. [사진=CJ E&M]

이씨는 지난 6일 오후 11시경 7호선 청담역 인근에서 차량을 몰다가 중앙분리대를 들이받고 도주한 혐의를 받고 있다. 이후 지인 집에서 경찰에 검거된 이씨의 혈중 알코올 농도는 면허 정지 수준이었다.

이씨는 경찰 조사에서 지인 집에서 술을 마셨다며 음주운전 혐의를 부인했다고 전해졌다. 다만 사고 다음날에는 사고 발생 전 소주 4잔을 마셨다며 기존 진술을 번복했다고 알려졌다.

경찰은 이씨가 사고 후 술을 더 마셔 사고 당시 음주 여부를 알기 어렵게 만드는 '술타기'를 시도했다고 판단해 음주측정방해 혐의도 적용했다.

이씨는 과거에도 음주와 관련한 논란에 휩싸인 바 있다. 2003년 강남에서 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부해 면허가 취소됐다. 2019년에는 술에 취한 상태에서 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.

lahbj11@newspim.com