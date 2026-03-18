韩国政府为应对中东冲击出台支援方案

纽斯频通讯社世宗3月18日电 韩国副总理兼财政经济部长官具润哲18日就持续动荡的中东局势强调："将向受损企业提供替代进口差额补贴和紧急运营资金支持，对涉及高度依赖中东的经济安全品目的企业提供最高2.3个百分点的优惠利率。"

韩国副总理兼企划财政部长官具润哲29日启程前往美国，就两国关税问题进行最后磋商。【图片=纽斯频通讯社】

具润哲当天在政府首尔办公楼主持召开相关部门出席的"第2次紧急经济部长会议暨第8次稳定供应链委员会会议"并做上述表示。

具润哲就中东局势表示："石油类乃至原材料等供应链冲击持续，各经济领域的连锁负担正在累积。危机应对的关键在于时机。我们将迅速缓解经济主体负担，为韩国经济的韧性提供坚实支撑。"

针对高度依赖中东的"石脑油"，他表示："将把近期供应链风险增高的石脑油临时指定为经济安全品目。将密切掌握石脑油供需动向和企业困难，并实施确保替代进口来源、出口限制等积极措施。"

关于稳定供应链支援方案，具润哲表示："将在稳定供应链基金中新设'中东冲击应对特别支援'，向受损企业扩大提供1.5万亿韩元的金融支援。将支援替代进口差额补贴和紧急运营资金，对涉及高度依赖中东的经济安全品目的企业提供最高2.3个百分点的优惠利率。"

关于经济领域联合紧急应对方向，政府主要提出石油产品限价制定落地、管理能源供需和应对战争编制追加预算三大方向。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社