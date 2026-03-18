에스비비테크, 현대차 '모베드'에 정밀 구동 기술 적용

조향·편심 구동기로 안정적 주행 구현…차세대 로봇 시장 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 초정밀 로봇 구동모듈 전문기업 에스비비테크는 현대자동차 로보틱스랩이 개발한 모빌리티 로봇 플랫폼 '모베드'에 핵심 부품을 공급하며 협력을 이어가고 있다고 18일 밝혔다.

회사에 따르면 모베드는 현대자동차 로보틱스랩이 최근 서울 코엑스에서 열린 'AW 2026(2026 스마트공장·자동화산업전)'을 통해 주행 시연을 선보인 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼이다. 다양한 지형에서도 안정적인 이동과 균형 제어가 가능한 것이 특징이며, 독립적으로 움직이는 바퀴 구조와 정밀 제어 기술을 기반으로 물류, 서비스 로봇 등 다양한 분야로의 활용 가능성이 기대되는 차세대 로봇 플랫폼으로 주목받고 있다.

에스비비테크는 모베드의 주요 부품인 조향·편심 구동기를 공급하고 있다. 해당 구동기는 로봇 플랫폼의 바퀴 움직임과 자세 제어를 정밀하게 구현하는 핵심 요소로, 다양한 환경에서 안정적인 주행 성능을 확보하는 데 중요한 역할을 한다.

에스비비테크 로고. [사진=에스비비테크]

특히 이번에 적용된 정밀 구동 기술은 로봇의 안정적인 이동과 정밀한 동작 구현을 위한 핵심 기술로 평가된다. 에스비비테크는 정밀 감속기와 액추에이터 설계·제조 기술을 기반으로 로봇 플랫폼에 적용 가능한 구동 솔루션을 개발하며, 로봇 구동 부품 분야에서 기술 경쟁력을 확보하고 있다.

송진웅 에스비비테크 대표는 "최근 공개된 모베드와 같은 차세대 로봇 플랫폼에서는 안정적인 주행과 정밀 제어를 위한 구동 기술의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "앞으로도 현대자동차 로보틱스랩과의 협력을 기반으로 로봇 플랫폼에 적용 가능한 엑추에이터 기술 경쟁력을 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

한편 에스비비테크는 정밀 감속기와 액추에이터 사업을 중심으로 로봇 구동 핵심 부품 기술 경쟁력을 강화하고 있으며, 휴머노이드 로봇용 유성기어 감속기 개발을 통해 차세대 로봇 구동 부품 시장 확대에도 대응하고 있다. 이를 기반으로 서비스 로봇, 물류 로봇은 물론 휴머노이드 로봇 등 다양한 로봇 분야에서의 성장 기회를 확보하기 위한 중장기 전략을 추진하고 있다.

nylee54@newspim.com