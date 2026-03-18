부광약품, 뇌전증 치료제 '부광브리필정' 론칭 심포지엄 성료

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 부광약품이 뇌전증 치료제 '부광브리필정(성분 브리바라세탐)'의 발매를 기념한 심포지엄을 마련했다고 18일 밝혔다.
부광약품은 신경과 전문의들이 참석한 가운데 지난 14일과 15일 양일간 서울 용산 드래곤시티 호텔에서 '부광브리필정 런칭 심포지엄(Launching Symposium)'을 개최했다.
심포지엄 첫날에는 대한뇌전증학회 이사장 셩균관의대 서대원 교수가 좌장을 맡았고, 서울의대 구대림 교수와 충남의대 김대영 교수가 강의를 진행했다.
첫 번째 연사로 나선 구 교수는 "강력한 효능의 1세대와 예측가능한 약동학적 프로파일로 개선된 2세대를 거쳐 최근 발매된 3세대 약물은 새로운 기전과 우수한 안전성, 적은 약물 상호작용을 특징으로 발전을 거듭하고 있다"며 "특히 브리바라세탐은 시냅스 소포 단백질 2A(SV2A)에 대한 높은 선택적 결합을 통해 행동 장애 등 기존의 부작용을 개선해 향후 임상 현장에서 중요한 선택지가 될 것으로 기대된다"고 강조했다.
두 번째 강의를 맡은 김 교수는 "브리바라세탐은 레비티라세탐 대비 SV2A에 대해 15~30배 높은 결합 선택성을 바탕으로 국소 발작 및 이차성 전신발작에서 유의한 발작 감소 효과를 입증했다"며 "특히 기존 약제 복용 중 행동 장애 등으로 치료를 중단해야 했던 환자들에게 효과적인 대안이 될 수 있으며, 발프로산과의 병용 요법에서도 우수한 반응률과 안전성 프로파일을 보여주는 등 긍정적인 치료 전략을 제시하고 있다"고 전했다.
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