数据：韩国2月新增就业人口23.4万 青年失业问题仍突出

纽斯频通讯社世宗3月18日电 数据显示，韩国2月就业人口同比增加23.4万人。就业率为61.8%，失业率为3.4%。

【插图=AI生成】

据国家数据处18日发布的《2026年2月就业动向》，2月15岁以上就业人口为2841.3万人，较一年前增加23.4万人。

按性别看，男性就业人口为1571.9万人，较上年同期增加2万人（0.1%）；女性就业人口为1269.3万人，增加21.4万人（1.7%）。

15岁以上人口就业率为61.8%。若单看15-64岁人口就业率（OECD比较标准）则为69.2%，同比上升0.3个百分点。

按年龄层划分，60岁以上和30多岁年龄段的就业人口增加，而青年层有所减少。青年层（15至29岁）就业率为43.3%，同比下降1个百分点。

从行业看，保健业及社会福利服务业（增加28.8万人），运输及仓储业（增加8.1万人），艺术、体育及休闲相关服务业（增加7万人）等行业的就业人数有所增加。科技服务业（减少10.5万人）、农林渔业（减少9万人）、信息通信业（减少4.2万人）等有所减少。

另外，2月失业人口为99.3万人，较一年前增加5.4万人（5.7%）。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社