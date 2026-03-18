"콘텐츠 수출 10% 늘면 농식품 생산 1660억 증가"…콘진원, 분석 보고서

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원(원장직무대행 유현석)이 콘텐츠 산업과 농식품 산업 간의 경제적 연관성을 실증 분석한 보고서를 18일 발간했다. 콘진원 콘텐츠산업정책연구센터가 펴낸 코카포커스 'K-푸드, 콘텐츠를 입고 날개 달다'는 두 산업 간 파급 효과를 산업 연관표를 통해 수치로 입증했다는 점에서 주목된다.
최근 한류 확산과 함께 한국 농식품 수출이 빠르게 증가하는 추세다. 대한상공회의소, 한국농수산식품유통공사 등은 가공식품 수출 확대의 핵심 동인으로 한류와 콘텐츠 확산을 지목해 왔다. 그러나 두 산업 간 연관성을 실증적으로 분석한 연구는 드물었다.
콘진원은 이번 연구에서 특수분류체계를 활용해 산업 연관표를 재구성하고, 콘텐츠 산업이 농식품 산업에 미치는 영향을 정량 분석했다. 보고서에 따르면 콘텐츠 산업의 평균 생산유발계수는 1.757로 나타났으며, 이 가운데 농식품 산업에 미치는 생산유발계수는 0.080으로 확인됐다. 콘텐츠 산업이 문화적 영향력을 넘어 농식품 산업의 실질적인 성장에도 기여하고 있음을 보여주는 수치다.
파급 효과는 특히 소비재 분야에서 두드러졌다. 콘텐츠 수출이 10% 증가하는 시나리오를 가정할 경우, 농식품 생산액은 약 1660억 원, 전체 산업 생산액은 약 3조 7881억 원 증가하는 것으로 분석됐다. 이 같은 효과는 농산물 원재료보다 가공식품과 외식 등 최종소비재 분야에서 더 크게 나타나, K-드라마·K-팝 등 콘텐츠를 통해 형성된 소비자 관심이 식탁 위 소비로 이어지는 경로를 뒷받침한다.
송진 콘진원 콘텐츠산업정책연구센터 센터장은 "이번 분석은 콘텐츠 산업의 파급력이 문화 현상을 넘어 실물 경제 전반으로 확산되고 있음을 확인한 결과"라며 "콘텐츠와 연관 산업 간 협력 가능성을 지속적으로 살펴보고, K-콘텐츠의 경제적 가치를 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.
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