特朗普批盟友在向霍尔木兹海峡派兵问题"不作为" 强调可单独行动

纽斯频通讯社华盛顿3月18日电 美国总统特朗普当地时间17日就重新开放霍尔木兹海峡问题再次表明立场，称"美国不需要任何人帮助"，认为排除盟友也能执行作战任务。他对北约、韩国、日本等对派兵请求态度消极的盟友提出强烈批评，称其"在重大考验中不合格"。

图为美国总统特朗普。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

特朗普总统当天在白宫与爱尔兰总理米歇尔·马丁会谈时，对记者们谈及伊朗军事行动时表示："我们不需要太多帮助，实际上完全不需要。"这被解读为重申其立场，即美国不再受限于此前推动的多国联合护航构想，而是将依靠自身压倒性的海空军力量，在没有盟友支援的情况下保障海峡通行权。

他将此次派兵请求定义为考验同盟凝聚力的测试，并警告称"美国必将记住盟国的不作为"。分析认为，警告将记住盟友消极应对，暗示未来可能面临外交、经济上的不利后果。

特朗普当天上午在社交媒体"真实社交"上发布的帖文也难掩愤怒。他批评称："大多数北约盟友已告知我们，他们不想参与对伊作战。我们每年花费数千亿美元保护他们，但当我们真正需要时，他们却无所作为，这就像一条单行道。"

特朗普接着称："我们已摧毁伊朗的海军、空军和雷达网络，其领导层也已消失。"他评价当前作战已成功进入轨道，并声称北约或韩国、日本、澳大利亚的支援"既不需要，也不想要"。

美国内外舆论认为，特朗普一方面借霍尔木兹海峡问题重申重视美国单边行动的"美国优先"路线，而非以现有同盟为核心的安保结构；另一方面也试图以此施压盟友，在后续派兵及未来的防卫费、通商谈判中迫使其做出让步。

尤其是批评矛头超越北约，指向韩国和日本，预计未来在防卫费分摊谈判或霍尔木兹海峡相关负担讨论中，对盟国加强全方位施压。

也有观测认为，围绕同盟有效性的怀疑论可能抬头。特朗普前一天还曾表示"并非需要盟友，仅想看他们的反应"，这进一步助长了观测，即此次事态可能被用作调整包括韩美同盟在内的同盟关系的借口。

此前，德国、意大利、西班牙等美国的部分欧洲盟友已正式拒绝向霍尔木兹海峡派遣军舰，法国、英国等也对时机和方式持谨慎态度。韩国政府同样维持"慎重研讨"立场，避免公开承诺派兵，在特朗普的公开施压下，韩国在处于平衡同盟关系与中东风险之间的艰难抉择中。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社