울산 화력발전소 붕괴사고 조사 3개월 연장…원인 규명 '정밀화'

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 울산 화력발전소 해체공사 붕괴사고 원인 규명이 당초보다 늦어질 전망이다. 보다 정밀한 공학적 분석이 필요하다는 판단에 따라 조사기간이 3개월 연장됐다.
18일 국토교통부에 따르면 '울산 화력발전소 건설·건축물사고조사위원회(사조위)'는 지난해 11월 6일 발생한 울산 화력발전소 해체공사 붕괴사고와 관련해 조사기간을 오는 6월 17일까지로 3개월 연장하기로 했다. 이에 따라 조사기간은 당초 4개월에서 7개월로 늘어나게 됐다.
사조위는 지난해 11월 18일 착수회의를 시작으로 지금까지 총 11차례 전체회의와 2차례 관계자 청문, 2차례 현장조사 등을 진행하며 사고 원인 규명 작업을 이어왔다.
이와 함께 설계도서 검토, 시료 채취 및 재료강도시험, 외부 전문기관 연구용역, 분과별 붕괴 시나리오 분석 등 다각적인 조사를 병행해왔다.
다만 조사 과정에서 붕괴 핵심 부위가 잔해에 매몰돼 추가 조사가 필요하고, 재료강도시험 결과를 반영한 구조해석 등 정밀 분석이 요구된다는 판단이 내려지면서 조사기간 연장을 결정했다. 사조위는 지난 3월 11일 회의를 통해 이 같은 연장 방안을 확정했다.
이경구 사조위원장은 "보다 면밀한 공학적 분석을 통해 신뢰할 수 있는 사고 원인을 규명하는 데 집중하고 있다"며 "남은 기간 동안 조사를 충실히 마무리해 유사 사고 재발을 막을 수 있는 실효성 있는 대책을 마련하겠다"고 말했다.
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