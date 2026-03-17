거제시, 조선해양 M.AX 얼라이언스 출범…제조혁신 협력 기반 구축

AI 전환 통한 글로벌 경쟁력 강화 추진

산업부 사업 유치로 AI 혁신 도시 목표

[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시는 한화오션·삼성중공업 등과 '조선해양 M.AX 얼라이언스'를 출범시켜 AI 기반 제조혁신 협력 기반을 구축했다.

17일 오후 3시 소노캄 거제에서 열린 '거제 조선해양 M.AX(Manufacturing AI Transformation) 얼라이언스 출범식'[사진=거제시] 2026.03.17

시는 17일 오후 3시 소노캄 거제에서 '거제 조선해양 M.AX(Manufacturing AI Transformation) 얼라이언스 출범식'을 개최했다고 밝혔다.

변광용 시장을 비롯해 도·시의원, 양대 조선소 관계자, 중소조선연구원, 협력사 등 100여 명이 참석했다고. 서일준 국회의원은 영상 축사로 화답했다.

M.AX 얼라이언스는 거제시·한화오션·삼성중공업·중소조선연구원이 참여하는 산·관·연 플랫폼이다. AI 전환(AX)을 통해 생산공정 지능화·자율화를 추구하며 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 한다.

행사는 주정운 경제해양국장의 운영계획 발표로 시작됐다. 중소조선연구원이 '조선해양 생산공정혁신(AX) 센터 구축 방안'을 제시했다. 한화오션과 삼성중공업은 'AX 생태계 조성 및 산업 연계 전략'을 공유하며 대형 조선소 기술을 협력사로 확산하는 상생 방향을 밝혔다.

시와 양대 조선소, 중소조선연구원은 상생발전 협약(MOU)을 체결했다. AI 공정 혁신, 인재 양성, 기술 공유에 협력하기로 했다.

시는 이를 동력으로 산업통상부 '조선해양 생산공정혁신(AX) 기반 구축사업' 공모에 총력을 기울인다. 6월 장목면 준공 예정인 '중소형 조선소 생산기술혁신(DX) 센터'와 연계해 AX 인프라를 결합, 글로벌 디지털 혁신 거점으로 도약시킨다.

변광용 시장은 "산·관·연이 함께하는 M.AX 얼라이언스로 거제 조선산업 새 100년을 준비한다"고 말했다. "양대 조선소와 협력사가 성장하는 거제형 상생 모델로 대한민국 조선업 재도약을 이끌겠다"며 "산업부 사업 유치로 AI 전환 선도 도시로 발전시키겠다"고 말했다.

거제시는 AX 기술로 지역 조선 경쟁력 강화, 협력사 제조 혁신 지원, 디지털 인재 양성에 나선다.

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