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"중도금 어떡하지" 수분양자, 대출 규제에 자금난…건설사는 ′손사래′

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상위 건설사 30% "연장 민원 발생"…대출 한도 축소 직격탄
자체 구제 불가…"1주택자 처분 기한 연장 등 핀셋 정책 필요"

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 최근 강화된 대출 규제 여파로 분양 시장에 한파가 닥치면서, 현장의 혼란이 커지고 있다. 정부의 가계부채 관리 기조에 따라 대출 한도가 축소되거나 신규 대출이 제한되면서, 중도금과 잔금을 마련하지 못한 수분양자들이 시공사에 대출 연장을 요구하는 사례가 속출하고 있다.

그러나 건설사들은 금융기관과의 협약 및 보증 구조상 자체적인 구제 조치가 어렵다며 난색을 표하고 있다. 업계에서는 실수요자 보호와 시장 연착륙을 위해 기존 주택 처분기한 연장 등 정책적 보완이 시급하다는 의견을 내놓고 있다.

◆ 상위 건설사 30% "연장 민원 발생"…대출 한도 축소 직격탄

[AI 그래픽 = 송현도 기자]

18일 건설업계에 따르면 시공능력평가 상위 50대 건설사 중 취재에 응한 20곳을 조사한 결과 30%에 달하는 6곳이 이미 현장에서 수분양자들의 중도금 등 연장 민원 및 납부 문의가 발생했다고 전했다. 특히 자본력과 우량 사업장을 다수 확보한 최상위 대형사보다는 중견사를 중심으로 위기감이 뚜렷하게 감지됐다.

민원이 접수됐다고 밝힌 A건설사 관계자는 "지방 외 규제지역의 중도금 대출 연장 요청이 실제로 늘어나고 있는 추세"라며 "최근 대출 규제로 거래 자체가 감소해 계약자의 기존 주택 처분이 늦어지거나 전세가 맞춰지지 않아 자금 확보가 안 되면서 대출 만기를 연장해달라는 사례가 늘었다"고 설명했다. B건설사 역시 "단지별 상황에 따라 차이는 있으나 대출 및 납부 일정 문의가 이어지고 있다"고 덧붙였다.

당장 자사 단지에 대규모 민원이 발생하지 않았다고 선을 그은 대형사들 역시 업계 전반에 퍼진 불안감에는 깊이 공감하고 있다. 이들 건설사는 자금 마련의 어려움으로 인한 연장 민원이 여러 단지에서 발생하고 있는 현 상황을 예의주시하고 있다.

수분양자들을 궁지로 몬 핵심 원인은 촘촘해진 금융 규제다. 총부채원리금상환비율(DSR) 및 주택담보대출비율(LTV) 강화와 더불어 은행별 대출 총액 관리 기조가 맞물리면서 자금 조달의 길이 좁아졌다는 것이다.

특히 지난해 발표된 6·27 부동산 대책의 파장이 크다. 해당 대책 이후 다주택자의 신규 주택 구입 시 주택담보대출 실행이 금지됐다. 1주택자 역시 수도권 및 규제지역 내에서 주택담보대출을 받아 신규 주택을 구매할 경우, 기존 주택을 6개월 이내에 처분하고 신규 주택에 전입해야 하는 조건이 사실상 의무화됐다. 그러나 주택 거래량이 급감하면서 현실적으로 6개월 안에 기존 집을 매각하기가 불가능한 상황이다.

규제지역 내 중도금 대출 한도가 60%에서 40%로 축소된 점도 직격탄이 됐다. C건설사는 "한도 축소로 인해 수분양자가 계약금 10% 및 중도금 20%를 추가로 현금 자납해야 하는 상황"이라며 "추가 신용대출이 불가하고 현금 마련이 여의치 않은 고객들이 연장을 요청하는 경우가 있다"고 분석했다.

건설사 자체 구제 불가…"1주택자 처분 기한 연장 등 핀셋 정책 필요"

문제는 수분양자들의 다급한 ′읍소′에도 건설사가 내놓을 수 있는 구제책이 없다는 점이다. 수분양자들은 시공사가 연대보증을 서서 대출 기한을 늘려주거나 연체료를 탕감해주기를 기대하지만, 이는 구조적으로 불가능하다.

일반분양의 중도금 대출은 주택도시보증공사(HUG)의 주택구입자금대출보증서를 통해 은행에서 취급된다. D건설사 관계자는 "시공사의 연대보증으로 연장할 수 있는 구조가 아니며 건설사는 대부분 사업지에서 단순 도급사에 불과해 수분양자의 납부 유예나 연체료 탕감을 단독으로 결정할 수 없다"고 선을 그었다.

그나마 가능한 타협점은 은행과의 협의를 통해 1회(약 2개월) 정도 기한을 연장하는 것이지만 임시방편에 불과하다. E건설사는 "은행과 협의해 1회 정도 연장 처리를 해주지만 더 이상의 연장은 어렵다"며 "연장 후에도 자금을 마련하지 못하면 결국 계약 해지 사유가 발생하게 된다"고 우려했다.

대출 심사가 깐깐해지면서 시중은행 대신 2금융권으로 채널을 돌리는 사례도 늘고 있다. 1금융권의 문턱이 워낙 높아지다 보니 사업장에 따라서는 보수적인 심사 기준을 피해 2금융권과 병행 협의를 진행하는 고육지책을 쓰고 있다.

건설업계는 꽉 막힌 돈줄을 풀고 억울한 실수요자를 구제하기 위해 금융당국의 세밀한 핀셋 정책이 필요하다고 호소한다.

가장 한목소리로 요구하는 개선안은 1주택자 기존 주택 처분 기한 연장이다. C건설사 관계자는 "현실적으로 6개월 내 매각하기 어려운 상황이므로 기존처럼 2년의 충분한 매각 기한을 부여해야 한다"고 촉구했다. 거래 절벽 시장에서 수분양자들이 집을 팔고 자금을 융통할 수 있는 숨통을 틔워줘야 한다는 의미다.

또한 잔금 대출 규제는 엄격한 반면 중도금 대출 규제는 불명확해 발생하는 정책 엇박자도 꼬집었다. 중도금 대출보다 잔금 대출 한도가 낮아지면 수분양자는 상환 자금을 구하지 못해 입주를 포기해야 한다. 실수요자에게까지 일괄적인 규제를 적용하면 결국 자금력을 갖춘 현금 부자들만 입주가 가능한 시장 양극화를 초래할 것이라는 비판이 거세다.

D건설사 관계자는 "대출 규제를 걸게 되면 결국 현금 부자들만 입주가 가능한 구도가 되기 때문에 돈 많은 사람들에게만 청약 로또의 기회가 열린다"며 규제 재정립의 필요성을 역설했다.

dosong@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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