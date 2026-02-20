전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.22 (일)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

한화 건설부문, 지난해 수주액 목표치 28.6% 미달...올해 계획은 '보수적'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

고수익 사업 선별 수주 전략...업계 경쟁 확대에 눈에 띄는 효과는 제한적
수서역 환승센터·잠실 MICE 등 핵심 프로젝트 일정 지연...매출 감소
올해 수주 목표 3.1조..."선택과 집중 통해 내부 자원 핵심 전략사업에 집중"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = (주)한화 건설부문이 지난해 연간 수주액 목표치 달성에 실패했다. 건설경기 침체 속 불확실성을 해소하기 위해 신규 수주 확대보다는 기존 수주 공사 진행에 집중한 영향이다.

이런 전략으로 대규모 미분양 리스크를 피하고 일정 수준 이상 수익성을 얻었다. 다만 주력 대형 복합개발사업의 일정에 변수가 생긴 상황에서 전체 매출을 지탱할 신규 사업이 제한되는 결과에 직면했다. 올해도 업황 부진이 예상되는 가운데, 한화 건설부문은 공사비 회수 위험이 적은 안정적 사업 위주로 수주에 나서는 전략을 이어갈 것으로 보인다.

2024~2026년(예정) 한화 건설부문 수주액 및 수주잔고 [AI일러스트=조수민기자]

20일 업계에 따르면 한화 건설부문은 지난해 연간 수주액 3조원을 기록했다. 2024년 말 제시했던 2025년 수주목표액(4조2000억원)을 28.6% 하회하는 수치다. 당시 한화 건설부문은 2025년 수주액을 건축·개발 부문 3조6000억원, 인프라 부문 5조6000억원으로 전망했다. 그러나 실제 실적은 전체 수주액이 건축·개발 부문 단일 목표치에도 미치지 못했다.

지난해 2분기 한화 건설부문은 연간 수주목표액을 2조6000억원으로 하향한 바 있다. 최근 5년간 최저 수주액을 기록했던 2024년과 동일한 수준으로 목표치를 조정한 것이다. 앞서 금리 인하, 정비사업 활성화, 3기 신도시 조성 추진 등으로 2025년 건설경기가 개선될 것이라는 기대가 나왔다. 그러나 지난해 초 실제 시장 여건이 예상보다 부진하자, 보다 보수적인 수주 전략으로 선회한 것으로 풀이된다.

선제적으로 수주목표액을 낮추면서 목표 미달에 대한 부담을 일부 완화했다. 다만 3조원이라는 수주 실적은 ▲2021년 6조7900억원 ▲2022년 4조6000억원 ▲2023년 4조원과 비교해 차이가 크다. 2024년 플랜트 부문 및 인프라 부문 내 해상풍력 사업을 한화오션에 양도하면서 관련 사업 수주액이 제외된 측면이 있다. 그러나 2021~2023년 플랜트·풍력 사업 수주액이 한화 건설부문 전체 수주액에서 차지하는 비중은 10% 내외로 낮았다. 4000억~6000억원대 수주액 제외분이 발생했다고 가정해도, 2024년과 2025년의 수주 성과는 부진하다고 평가된다.

수주 성과가 부진한 것이 한화 건설부문에 불리한 신호만은 아니다. 지방 아파트 미분양 물량이 적체되는 상황에서 공격적인 수주 전략은 향후 공사비 회수 리스크를 키울 수 있다. 이 때문에 한화 건설부문도 지난해 도시정비사업으로 대표되는 주택사업보다는 하수처리 시설, 데이터센터 등 비주택 시공에 관심을 보였다.

하지만 지난해 포트폴리오 다각화를 목표로 삼은 다수 건설사들이 비주택 시장에 뛰어들면서 수주액을 획기적으로 늘리기는 쉽지 않았다. 시행과 시공을 모두 맡는 자체 개발사업에도 나섰지만, 토지 매입과 사업비 조달에 대규모 자금이 필요한 시행업 특성상 공격적으로 사업을 확장하기 어려웠다.

한화 건설부문은 신규 수주 대신 2019~2021년 집중 수주한 대규모 복합개발사업에 집중하고자 했다. 대표적으로 도급액 1조3000억원(한화 건설부문 지분) 규모 수서역 환승센터 복합개발사업은 당초 지난해 착공에 돌입할 계획이었다. 그러나 환승센터 지하에 조성될 예정인 '수서~광주 복선전철' 건설사업이 주민들의 안전 우려로 인한 반대에 막혀 삽을 뜨지 못하고 있다. 이에 수서역 환승센터 복합개발사업 역시 마땅한 대안 없이 지연되고 있다.

도급액 8000억원(한화 건설부문 지분) 규모 잠실 MICE 복합개발사업에도 변수가 생겼다. 기존 계획은 2025년 이후 착공이었으나 2026년 이후 착공으로 바뀌었다. 돔 경기장 건설을 포함하는 방향으로 설계가 변경되면서 공사비 증액을 두고 발주처인 서울시와의 협상에 예상보다 긴 시간이 걸렸다. 아직도 정식 실시협약은 체결되지 않은 상황이다.

도급액 6000억원(한화 건설부문 지분) 규모 대전역세권 복합개발사업도 착공 목표가 2025년 이후에서 2026년 이후로 수정됐다. 한화 건설부문은 대전 부동산경기를 우려해 대전시에 용적률 혜택 등을 요구했고 이에 대한 협상에 시간이 소요됐다. 현재도 명확한 착공 시기가 정해지지 않았다.

핵심 프로젝트들의 공정이 진행되지 못했지만 매출 공백을 상쇄할 만한 사업이 제한적이었다. 한화 건설부문의 지난해 연간 매출액은 2조7105억원으로 전년(3조7452억원) 대비 27.6% 감소했다. 건설업 특성상 수주 이후 공사 착수와 매출 인식이 이뤄지기까지 일정한 시차가 존재한다. 이 때문에 지난해 실적은 2023~2024년 수주 실적의 영향을 받은 결과로 해석된다. 수주에 소극적이었던 2024~2025년 성과가 반영될 2025~2026년 매출 역시 의미 있는 반등을 기대하기는 쉽지 않을 것으로 전망된다.

한화 건설부문은 올해 수주 목표를 3조1000억원으로 설정했다. 건축·개발 부문 2조3000억원, 인프라 부문 8000억원이다. 지난해 연간 수주액(3조원)보다 총 수주액을 3.3% 더 늘리겠다는 방침이다. 2022년 설정한 2023년 목표(+21.7%), 2024년 설정한 2025년 목표(+61.5%) 등과 비교해 목표를 다수 보수적으로 두고 있다. 올해도 건설경기 부진이 지속될 것이라는 시각이 다수인 상황에서, 안정적 사업 위주 선별 수주 전략을 이어가겠다는 방침을 세운 모양새다.

한화 건설부문 관계자는 "올해 건설 경기 불확실성이 이어지는 상황에서 복합개발사업과 환경사업 등 지속가능하고 성장 가능성이 높은 분야에 집중해 차별화된 경쟁력을 강화할 것"이라며 "선택과 집중을 통해 내부 자원을 핵심 전략사업에 집중하고 현금 흐름과 수익성을 경영의 중심에 두는 등 안정적인 재무구조를 바탕으로 한 내실경영에 집중할 것"이라고 말했다.

blue99@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동