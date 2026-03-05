국토부, 韓 건설사 비상대응 '핫라인' 가동 사흘째..."특이사항 아직"

전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.03.05 (목)
기사입력 :

최종수정 :

현대·대우건설 등 주요 현장 출장·이동 전면 통제
지난 3일 정부와 건설업계 비공개 회의 진행
정부 "핫라인 통한 실시간 점검에 집중"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 중동 지역의 전운이 고조되면서 정부와 국내 건설업계가 현지 체류 근로자의 안전 확보에 전사적 역량을 모으고 있다. 대형 건설사들은 중동 현장의 출장과 이동을 전면 제한하며 비상 체제에 들어갔다. 정부는 현장과의 직접 소통을 강화해 상황을 실시간으로 파악하고 만일의 사태에 대비할 방침이다.

10일(현지시간) 이스라엘군의 공격에 폐허가 된 가자지구 가자 도심 전경. [사진=로이터 뉴스핌]

5일 건설업계에 따르면 정부와 대형 건설사가 현재 중동 상황에 긴급 대응하며 현지 체류 근로자 안전을 최우선으로 챙기고 있다.

미국과 이스라엘 연합군은 지난 2월 28일 '에픽 퓨리' 작전을 개시했다. 이란 수뇌부가 궤멸적 타격을 입고 최고 지도자인 알리 하메네이가 사망하는 등 중동 전역이 거대한 전쟁의 소용돌이에 휘말렸다. 이에 맞서 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하고 인근에 위치한 미군 기지에 보복 대응을 지속적으로 이어가면서, 글로벌 경제 전반에 불안감이 고조되는 상황이다.

급박한 상황 속에서 현재 이란 현지에 지사를 두고 있는 대형 건설사는 DL이앤씨가 유일한 것으로 파악됐다. 다만 해당 지사 직원 1명이 지난 1월에 이미 아랍에미리트(UAE) 두바이로 선제적인 대피를 완료해 현재 이란 내 체류 중인 인원은 없다.

국내 주요 건설사들이 중동 지역에서 진행하고 있는 핵심 사업장으로는 ▲현대건설 사우디아라비아 아미랄 석유화학 플랜트 현장 ▲대우건설 이라크 알포 신항만 개발 현장 ▲삼성E&A 사우디아라비아 파딜리 가스플랜트 현장 ▲한화 건설부문 이라크 비스마야 신도시 건설현장 등이 있다. 아직까지 한국 기업 측에 접수된 직접적인 피해 현황은 없다.

각 건설사들은 중동 현지와 실시간으로 긴밀하게 소통하며 파견된 직원들을 신속히 안전한 곳으로 대피시키거나 불필요한 외출을 최소화하도록 강력히 지시했다. 현장 임직원과 그 가족들의 안전을 최우선 가치로 삼고 비상대응체계를 일제히 가동해 대비하고 있다.

현대건설은 총 19개 중동 현장에 대해 업무상 출장과 개인 휴가 등 모든 이동을 전면 제한하는 조치를 취했다. 대우건설 역시 중동 지역의 영공 폐쇄 조치에 따라 현장 인력의 휴가와 출장을 전면 중단했으며, 사전에 수립된 육상 및 해상 루트를 통한 직원 철수 계획을 재차 점검하며 비상 상황에 대비하고 있다.

삼성E&A 또한 철저한 비상대응체계 하에 현지 상황을 예의주시 중이다. 한화 건설부문의 경우, 파견된 현지 임직원의 안전 보장을 위해 주이라크 대사관 및 이라크 군·경찰과 상시 협력 체계를 유지하고 있다.

정부 부처와 유관 기관인 해외건설협회 또한 현장과 핫라인을 구축해 실시간으로 대피로를 점검하고 출장을 통제하는 모습이다. 지난 3일 주요 건설사들이 참여한 비공개 회의를 열어 현장 안전과 공정 차질 가능성을 논의했다. 불필요한 업무 부담을 줄이기 위해 회의를 정기적으로 진행하는 것보다 현장과의 직접 소통을 통해 지속적인 상황 파악에 나섰다.

국토교통부 관계자는 "현재 정부 차원에서 중동 현지 상황을 지속적으로 모니터링하고 있다"며 "해외 각 현장별로 별도의 안전 대책이나 비상 대피 대책을 모사전에 마련해 놓은 상태"라고 설명했다. 이어 "아직 이란과 이스라엘 지역 외에서 현장이 전면 철수하거나 하는 등의 극단적인 경우는 발생하지 않았다"며 "현재 공사는 발주처와 기업 간의 계약 상황이므로 정부가 일방적으로 철수 명령을 내리지는 못하는 구조"라고 말했다.

협회 또한 현지에 진출한 업체와 하루 3번씩 지속적으로 연락을 주고받으며 소통망을 가동하고 있다. 협회 측은 "전쟁 상황으로 인해 정상적인 업무 수행이 어려운 곳이 많아, 현지 근로자들은 현재 배정된 숙소나 확보된 안전한 장소로 대피해 대기하고 있는 상태"라며 "향후 인력 피해 발생 등 상황의 변동이 생길 경우 즉각적인 조치와 함께 관련 대응 자료가 실시간으로 업데이트될 예정"이라고 강조했다.

chulsoofriend@newspim.com

"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
