박홍근 후보자 "중동 지역 불확실성…외부 충격 대응에 재정이 적극 역할"

"AI 전환·인구절벽 속 체감 경제 악화"

"성장·분배 선순환, 따뜻한 재정 추진"

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 민생경제 회복을 위해 재정의 적극적 역할을 강조했다. 급변하는 경제·사회 환경 속에서 체감경기 악화와 불안을 완화하기 위해 재정을 통한 구조 재설계와 정책 대응이 필요하다는 취지다.

박 후보자는 17일 '민생지원 정책 간담회'를 개최하고 "우리 국민의 삶의 만족도는 OECD 대비 여전히 낮은 수준"이라며 "인공지능(AI) 대전환, 인구절벽, 지방소멸 등으로 경제·사회 환경이 급변하고 있어 체감경제가 악화되고 불안감이 높아질 수 있는 상황"이라고 진단했다.

이어 "정부가 적재적소에서 국민의 삶을 살피고 경제·사회 구조를 큰 틀에서 재설계하는 것이 중요하다"고 말했다.

박홍근 기획예산처 장관 후보자는 17일 '민생지원 정책 간담회'를 개최했다. [사진=기획예산처] 2026.03.17 plum@newspim.com

특히 최근 중동 지역 불확실성과 유가 상승을 언급하며 "이로 인한 민생경제 어려움이 사회·경제적 약자의 삶을 위기로 몰 수 있다"며 "외부 충격에 대응하는 데에도 재정이 적극 역할을 해야 한다"고 강조했다.

정책 방향으로는 '다 함께 잘사는 따뜻한 공동체 구현'을 제시했다. 그는 "재정을 통해 성장과 분배가 선순환하고 도약의 사다리가 작동하도록 해 '국민 모두의 성장에 밑거름'이 되는 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.

이를 위해 청년, 소상공인, 장애인 등 취약계층 지원을 강화할 방침이다. 박 후보자는 "사회적 관심이 필요한 계층에 대한 지원사업을 꼼꼼히 살펴보겠다"며 "공공일자리 확대와 함께 민간에서 좋은 일자리가 계속 만들어질 수 있도록 기술발전과 일자리가 공존할 방안을 모색하겠다"고 말했다.

지역 균형발전과 중소·벤처기업 육성도 주요 과제로 제시했다. 그는 "지방과 중소·벤처기업이 성장의 축으로 자리 잡을 수 있도록 지역 주도 성장과 상생을 위한 지원을 강화하는 것이 중요하다"고 강조했다.

한편 기획처의 역할에 대해 "한 세대 앞을 내다보는 시야에서 대한민국이 나아가야 할 길을 설계하고 이를 실제 정책으로 구현하는 미래 전략의 컨트롤 타워가 돼야 한다"고 밝혔다.

박 후보자는 "국민께서 '공감하는 전략, 가슴 뛰는 미래'를 구현할 수 있도록 국민의 눈높이에서 일반 국민의 삶이 녹아든 따뜻한 비전을 그려나가겠다"고 전했다.

이날 간담회에는 송치영 소상공인연합회장, 성미숙 한국여성벤처협회장, 김상현 서울협동조합협의회 회장, 양혁승 경제정의실천시민연합 공동대표, 김설 청년유니온 대표, 윤종술 전국장애인부모연대 회장, 정흥준 서울과학기술대학교 경영학과 교수, 마강래 중앙대학교 도시계획부동산학과 교수, 김태완 한국보건사회연구원 선임연구위원 등 분야별 대표 및 전문가 9인이 참석했다.

박홍근 기획예산처 장관 후보자는 17일 '민생지원 정책 간담회'를 개최했다. [사진=기획예산처] 2026.03.17 plum@newspim.com

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