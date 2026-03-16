정청래 "추경, 초과세수 활용 편성...'선거용 살포' 국민의힘 주장은 망언"

한병도 "조작기소 국정조사, 19일 본회의 처리"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당은 16일 윤석열 정치검찰의 조작기소 전모를 낱낱이 밝혀내겠다고 밝혔다.

정청래 당대표는 이날 오전 국회 본관 당대표회의실에서 열린 제238차 최고위원회의에서 "어제 3.15 의거 제66주년 기념식이 있었다"며 "1960년 3월 15일, 마산 시민과 학생들이 이승만 독재 정권의 부정선거에 맞서 싸운 용기 있는 행동의 날이었다"고 말했다.

정 대표는 "이재명 대통령이 하신 말씀처럼, 저절로 오는 민주주의도 없고 저절로 지켜지는 민주주의도 없다는 사실을 보여준 마산에서 시작된 시민들의 외침은 4·19 혁명으로 이어지며 대한민국 민주주의의 큰 전환점을 만들었다"며 "더불어민주당은 국가 권력에 의해 큰 아픔을 겪으신 3·15 의거 유공자와 유가족 여러분들의 희생을 결코 잊지 않겠다"고 강조했다.

◆ 정청래 "李대통령, 석유 최고가격제 시행과 추경 편성 특단 카드 꺼내"

중동 상황 속에서 귀국하지 못한 우리 국민 204명이 군 수송기로 무사히 고국의 품으로 돌아온 데 대해 정 대표는 "작전명 '사막의 빛'은 혼란과 불안에 떨던 국민들에게 글자 그대로 희망의 빛이 되었다"며 "이재명 대통령의 결단이 무사 귀환을 가능하게 했다"고 평가했다.

정 대표는 중동 상황에 따른 충격 완화와 자영업자·소상공인 등 민생 지원을 위한 추경 편성에 대해 "유가와 환율이 동요하며 에너지와 금융시장 전반에 유동성이 날로 커지고 있어 이재명 대통령께서는 석유 가격 최고가격제 시행과 추경 편성이라는 두 가지 특단의 카드를 꺼내 들었다"고 설명했다.

그는 "기획예산처에서 추가 국채 발행 없이 초과 세수를 활용해 추경을 편성하겠다는 방침을 밝혔다"며 "재정건전성에 영향을 미치지 않으면서도 우리 경제와 민생 안정을 위한 지원이 충분히 가능하다는 뜻"이라고 밝혔다.

이어 "'선거용 혈세 살포'라는 국민의힘의 망언은 국민을 아주 우습게 여기는 발언"이라며 "경제와 민생을 살리기 위한 정부의 노력을 여의도 문법으로 곡해하지 말고 적극 동참하기 바란다"고 촉구했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 시·도당위원장협의회 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.16 panbin@newspim.com

◆ 한병도 "조작기소 국정조사, 19일 본회의 처리"

한병도 원내대표는 조작기소 국정조사 요구서가 지난주 국회 본회의에 보고됐다며 "민주당은 국정감사 및 조사에 관한 법률에 따라 국정조사특위 구성을 위한 교섭단체 협의에 바로 착수하겠다"고 밝혔다. 한 원내대표는 "최대한 신속하게 국정조사 특별위원회를 구성하고 조사계획서를 확정한 뒤, 19일 본회의 처리를 추진하도록 하겠다"고 말했다.

한 원내대표는 "이재명 대통령을 겨냥했던 '조폭 연루 20억 상납'이라는 비열한 기획 사기극이 진실의 단죄로 마침표를 찍었다"며 "대법원은 지난 12일, 장영하 변호사에게 징역형의 유죄를 확정했다"고 밝혔다.

그는 "가짜뉴스로 인격 살인을 자행한 메신저 장영하와 그 공범인 국민의힘은 이제 진실 앞에 고개 숙여야 한다"며 "더불어민주당은 가짜뉴스가 민주주의를 파괴하는 무기가 되지 못하도록 강력한 제도적 장치 마련에 나서겠다"고 강조했다.

정부가 지난 13일 석유제품 최고가격제를 시행한 이후 기름값이 뚜렷한 안정세를 유지하고 있다는 점도 언급했다. 한 원내대표는 "최고가격제 시행 전 리터당 2000원을 넘기도 했던 휘발유값은 현재 1800원대로 떨어졌다"며 "정말 다행"이라고 평가했다.

이언주 최고위원은 "이번 지방선거는 이재명 대통령과 이재명 정부의 국정을 뒷받침하는 그런 기조로 치뤄져야 한다"며 "더불어민주당은 이재명 정부의 국정을 잘 뒷받침하는 유능한 여당 이런 기조로 임하겠다"고 밝혔다.

이 최고위원은 최근 일부 뉴미디어와 정치 주변 세력이 실체도 없는 공소취소 거래설을 제기하는 데 대해 "검찰개혁의 본질을 왜곡하고 대통령을 음해하면서 국정을 혼란하게 하고 있어서 심히 유감"이라고 지적했다.

그는 "검찰 개혁의 핵심 중의 하나가 공소 취소"라며 "검찰 개혁이란 권력화 된 검찰권의 남용을 바로잡고 공소권의 오남용으로부터 국민의 기본권과 피의자 인권을 보호하자는 것"이라고 설명했다.

이 최고위원은 "어제 '뉴이재명을 논하다'라는 토론회를 국회에서 개최했다"며 "'뉴이재명'은 이념과 정파를 넘어서 실용주의적 리더십으로 문제 해결 중심의 투명한 리더십을 보여주시는 이재명 대통령을 지지하는 그런 흐름을 말씀드리는 것"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.09 pangbin@newspim.com

◆ 황명선 "국민 204명 '사막의 빛' 작전으로 무사히 귀국"...강득구 "교사들에게 정치 기본권 돌려줘야"

황명선 최고위원은 "어제 중동전쟁으로 고립됐던 우리 대한민국 국민 204명이 정부의 '사막의 빛' 작전을 통해 보낸 군 수송기로 무사히 귀국했다"며 "이재명 대통령님의 결단과 범정부 차원의 원팀 협력이 만들어낸 성과"라고 평가했다.

황 최고위원은 대법원이 지난 대선 당시 이재명 대통령에게 '조폭 연루설'을 제기했던 장영하 변호사에 대해 징역 1년, 집행유예 2년을 확정한 데 대해 "장영하의 폭로는 의혹이 아니라 거짓이었고, 정치공세가 아니라 범죄였다"고 밝혔다.

그는 "국민의힘은 이 가짜뉴스를 정치적 무기로 삼아 조직적으로 대선판을 흔들었다"며 "김용판, 김기현, 성일종, 윤희숙 등은 확인도 되지 않은 허위 사실을 퍼뜨리고, 노골적인 정치공세의 도구로 활용했다"고 지적했다.

강득구 최고위원은 이번 주말 예정된 BTS 광화문 공연에 대해 "공연 성공만큼 중요한 것은 안전"이라며 "인파 관리 대책부터 대테러 대응까지, 만반의 준비로 단 한 건의 사고 없이 공연이 마무리되어야 한다"고 당부했다.

강 최고위원은 교사의 정치기본권 보장 문제에 대해 "OECD 국가 가운데 교사의 정당 가입을 전면 금지한 나라는 사실상 대한민국뿐"이라며 "이제 헌법이 보장한 정치기본권을 교사들에게 되돌려 주어야 한다"고 주장했다. 그는 "이재명 대통령께서도, 민주당도 교사의 정치기본권 문제 해결을 약속한 바 있다"며 "지방선거 이전에 진지하게 논의하고 입법으로 결론을 내야 한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 9일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.09 pangbin@newspim.com

◆ 이성윤 "장영하 유죄, 거짓 李 죽이기 대표적 사건"...문정복 "국민의힘, 국민 안중 없는 공천 촌극"

이성윤 최고위원은 20대 대선 과정에서 이재명 대통령의 조폭연루설을 유포한 국민의힘 경기 성남시수정구 당협위원장 장영하에게 유죄가 확정된 것에 대해 "이 사건은 검찰, 법원, 언론, 국민의힘이 합작하여 거짓으로 이재명 죽이기에 나선 대표적인 사건"이라고 규정했다.

이 최고위원은 지난 3월 12일과 13일 이틀간 열린 이태원참사 진상규명 청문회에 대해 "참사 발생 3년 5개월 만에 열린 청문회인데, 늦어도 너무 늦게 열렸다"며 "내란 우두머리 윤석열은 재판 일정을 핑계로 뻔뻔하게 청문회에 출석하지 않았다"고 비판했다.

문정복 최고위원은 국민의힘의 공천 과정을 "국민은 안중에 없는 야당의 공천 촌극"이라고 비판하며 "오세훈 미등록에 서울시장 후보만 세 번째 공고하는, 시스템이 전혀 작용되지 않는 행태를 벌이며 연일 파열음을 내고 있다"고 지적했다.

박지원 최고위원은 전세사기특별법 개정안이 여야 공동 대표 발의된다며 "윤석열 정부가 거부권으로 막아섰던 피해자 구제의 길을 여야 합의와 정부 책임으로 다시 열어내고 있다는 점에서 매우 뜻깊다"고 밝혔다. 박 최고위원은 "이번 개정안의 핵심은 피해 구제의 중심을 주거 지원에서 보증금 최소 보장으로 옮기는 데 있다"고 설명했다.

박규환 최고위원은 경북에서의 공천 작업에 대해 "억울한 컷오프와 부적격 후보자, 낙하산 공천과 부정부패 공천 없는 사무 공천, 가장 민주적인 시스템 공천, 가장 공정한 당원주권 공천, 가장 투명한 열린 공천, 가장 빠른 공천을 통해 경북에서도 250만 경북도민과 만날 채비를 차곡차곡 갖추어 가고 있다"고 전했다.

kimsh@newspim.com