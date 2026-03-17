여주시가족센터, '생애주기별 맞춤형 부모교육' 참여 가족 모집

자녀 성장 단계별 맞춤형 양육법 제시

[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주시가족센터는 부모의 역할 변화에 따른 맞춤형 교육 지원을 위해 '생애주기별 부모교육'을 운영하고 참여 가족을 모집한다고 17일 밝혔다.

경기 여주시청 전경.[사진=여주시]

이번 교육은 자녀의 성장 단계에 따라 부모의 역할과 양육 방식이 달라져야 한다는 점에 주목해 자녀 연령별 맞춤형 교육으로 제공한다.

교육은 4월, 5월, 10월 셋째 주 토요일에 진행되며 부모는 자녀의 발달 단계에 맞춰 원하는 교육을 선택해 신청할 수 있다.

먼저 오는 4월 18일에는 '성인 자녀 부모교육'을 통해 성인 자녀의 독립과 자율성을 존중하면서 변화하는 부모 역할을 이해하고, 건강한 관계를 유지하는 방법을 다룬다. 이어 5월 16일 '학령기 자녀 부모교육'에서 TCI(기질 및 성격 검사)를 활용해 자녀의 기질적 특성을 파악하고 이에 적합한 학습 및 양육 지도법을 안내할 계획이다.

또 10월 17일 '학령 전기 자녀 부모교육'을 통해 초등학교 입학을 앞둔 자녀의 학교생활 적응을 돕기 위해 부모 준비 교육을 실시한다. 여주시가족센터는 부모가 자녀의 발달 특성을 깊이 이해하고 각 생애주기에 적합한 양육 역량을 강화해 건강한 가족관계를 형성할 수 있도록 지원할 예정이다.

박지현 센터장은 "부모교육은 특정 시기에만 필요한 것이 아니라 자녀의 성장 전반에 걸쳐 지속적으로 이뤄져야 한다"며, "이번 교육이 부모에게는 올바른 양육 방향을 제시하고 자녀에게는 안정적인 성장 환경을 마련하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.



교육 신청은 여주시가족센터 홈페이지를 통해 가능하며 자세한 사항은 여주시가족센터로 문의하면 된다.

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