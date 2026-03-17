李대통령 "한국 건드리면 패가망신…경찰 활약 덕분"

신임 경찰 임용 축하

"韓, 선진국 최저 수준 강력 범죄 발생률

자치경찰제 단계적 확대…촘촘한 치안 협력 만들어야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 17일 신임 경찰 합동 임용식에 참석해 "국민의 사랑과 신뢰를 기반으로 삼아, 오직 국민을 위해서만 헌신하는 '국민의 경찰'이 되어달라"고 당부했다.

이 대통령은 이날 오후 김혜경 여사와 함께 충청남도 아산 경찰대학에서 열린 합동 임용식에 참석해 이같이 축사를 전했다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 17일 오후 충청남도 아산시 경찰대학교에서 열린 신임 경찰 합동 임용식에서 거수 경례를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.03.17 pcjay@newspim.com

이 대통령은 "'세계에서 가장 안전한 나라' 대한민국은 14만 경찰 가족의 큰 희생과 헌신의 토대 위에 가능하다"며 "대한민국은 세계 선진국 중 최저 수준의 강력 범죄 발생률과 매우 높은 수준의 범죄 검거율을 자랑한다"고 소개했다.

이 대통령은 "우리 경찰은 초국경 스캠 범죄 척결과 범죄 피해 예방을 주도하며 국민 안전에 크게 기여하고 있다"며 "한국인을 건드리면 패가망신한다는 말이 현실이 되는 것도 바로 경찰 여러분의 활약 덕분에 가능한 일"이라고 격려했다.

그러면서 이 대통령은 "국민에게 사랑받는 경찰보다 강한 경찰이 없고, 국민의 믿음에 부응하는 경찰만큼 빛나는 이름도 없다"며 "언제나 이 사실을 명심하라"고 거듭 당부했다.

이 대통령은 "끊임없이 변화하고 혁신하는 경찰이 되어달라. 지금 이 순간에도 범죄의 양상과 치안 환경은 국경과 기술을 초월하여 날로 복잡해지고 있으며, 그만큼 경찰을 향한 국민의 기대도 커지고 있다"며 "인공지능과 같은 첨단 기술을 적재적소에 도입하고 국가 간 공조, 관계 기관 간의 협업을 강화해 범죄를 선제적으로 예측하고 차단하는 역량을 길러야 한다"고 했다.

이 대통령은 또 "자치경찰제를 단계적으로 확대하여 시민들과 함께하는 촘촘한 현장형 치안 협력 체계를 만들어야 한다"며 "자랑스러운 여러분의 제복이 국민에게는 안심을 주고, 범죄자에게는 두려움을 주는 상징이 될 수 있도록 최선을 다해달라"고도 했다.

끝으로 이 대통령은 "정부는 전국의 14만 경찰 가족이 오직 국민만을 바라보며 일할 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다"며 "국민을 위한 여러분의 특별한 헌신이 특별한 보상으로 이어지고, 그것이 다시 국민의 안전을 지키는 동력이 될 수 있도록 세심하게 챙기겠다"고 약속했다.

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