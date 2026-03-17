전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.17 (화)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

노란봉투법 시행 일주일...건설업계, 하청 교섭 요구에 신중 모드

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

21곳 건설사 "하청 교섭 전 노동위원회 사용자성 판정 필요"
교섭 요구받은 69곳 건설사는 무응답...공고 부착은 7곳 불과
노동계 "원청이 적극적으로 교섭해야"...전문가 "노사 공방 예상"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 지난 10일 시행된 이른바 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안) 이후 건설업계가 동향을 예의주시하고 있다. 민주노총 산하 전국건설노동조합이 원청 건설사 90곳에 단체교섭을 요구했으나, 대부분 기업은 회신을 보류한 상태다. 기업들은 고용노동부 산하 노동위원회의 사용자성 판정 결과를 기다리겠다는 분위기지만, 노동계의 교섭 요구는 더욱 거세질 것으로 예상된다.

대우건설·롯데건설 등 건설사 21곳 "노동위 사용자성 판단 필요" 회신

17일 전국건설노조에 따르면 지난 10일부터 이날까지 노조의 단체교섭 요청 공문에 회신을 보낸 건설사는 21곳이다. 대우건설, 롯데건설, 포스코이앤씨, 삼성E&A, 태영건설, 두산건설 등이다. 이 기업들은 "고용노동부 산하 노동위원회의 사용자성 판정 이후 결정하겠다"는 취지로 전국건설노조 측에 회신한 것으로 알려졌다. 각 사업장에 대해 원청 건설사가 교섭 대상인 '사용자'에 해당하는지 명확한 기준이 필요하다는 것이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 민주노총 조합원들이 10일 오후 서울 종로구 세종대로 일대에서 열린 '민주노총 투쟁 선포대회'에서 구호를 외치고 있다. 2026.03.10 ryuchan0925@newspim.com

지난 10일 시행된 노란봉투법으로 하청 근로자가 원청에게 교섭을 요구할 수 있는 길이 열렸다. 기존에는 원청이 하청 근로자의 노동조합법상 '사용자'에 해당하지 않았다. 이 때문에 원청에는 교섭 의무가 부여되지 않아 하청 근로자가 원청과 직접 교섭하기 어려운 구조였다. 노란봉투법은 이런 한계를 보완해 원청이 하청 근로자의 근로조건을 실질적이고 구체적으로 지배·결정하는 경우, 해당 근로조건에 대해 원청을 '사용자'로 인정하는 내용을 담았다.

노란봉투법 시행 첫 날 전국건설노조는 노조원이 하청 노동자로 일하고 있는 사업장의 원청 건설사 90곳에게 교섭을 요구하는 공문을 전송했다. 현대건설, 대우건설, DL이앤씨, 현대엔지니어링, HDC현대산업개발을 비롯한 대형·중견 건설사가 요청 대상에 포함됐다. 노조는 ▲산업 안전(중대재해 예방, 폭염 등 기후위기 건강장해 예방, 노사 안전 상생 등) ▲다단계 불법 하도급 예방 등을 교섭 의제로 제시했다.

교섭 요구 공고 부착 건설사 7곳 불과..."하청 교섭 부작용 우려"

다만 건설사들은 상황을 관망하는 분위기다. 노조법에 명시된 복수노조 창구단일화 절차에 따라 노조로부터 교섭 요구를 받은 원청 건설사는 각 현장에 교섭 요구를 받은 사실을 알리는 공고를 7일간 부착해야 한다. 그러나 이날 기준 공고를 부착한 건설사는 7곳에 불과하다. 대방건설은 지난 11일 교섭 요구 공고를 부착했으나 철회했다. 공고 부착이 '교섭 요구 수락'으로 해석될 여지가 있으며 업계의 관심이 과하게 쏠리는 것이 부담스럽다는 이유다.

건설사들은 하청과의 교섭이 궁극적으로 경영 리스크로 이어질 수 있다는 점을 우려하고 있다. A건설사 관계자는 "하청이 교섭에서 중대재해나 임금 관련 요구를 전하고 이로 인한 작업 중지, 파업이 합법화될 경우 총 공사비 증액이나 공기 지연으로 이어질 가능성이 크다"며 "하도급 구조가 보편적인 건설사로서 현실적으로 원청이 모든 하청 근로자와 직접 교섭하기에는 무리가 있다고 생각한다"고 말했다.

B건설사 관계자는 "최근 중대재해 예방에 대한 정부의 요구가 많아지면서 원청 건설사에서 하청 교육 등 안전 확보에 힘쓰고 있다"며 "그러나 이런 노력이 직접적 지시와 관여로 해석돼 사용자성 인정으로 연결될 수 있다는 점에서 고민이 많다"고 했다. 이어 "현장에 수백 명의 하도급사·재하도급사 직원이 있는데 그들 모두를 원청 건설사의 교섭상대로 보면 경제적 부담이 매우 커질 것이라는 걱정도 있다"고 덧붙였다.

노동계 "건설사 적극적 교섭 필요"...전문가 "노사 간 시각 엇갈릴 듯"

반면 건설사들의 움직임을 요구하는 노동계의 목소리는 더욱 커질 전망이다. 전국건설노조 관계자는 "교섭 공고 미부착 건설사들에 대해 노동위에 '교섭요구 사실의 공고에 대한 시정신청'을 제기할 예정"이라며 "하청 소속 근로자여도 건설 현장은 원청의 작업 지시, 안전관리 책임 등이 없으면 공사가 진행될 수 없는 구조"라고 말했다. 그러면서 "원청 건설사들이 노조의 요구에 대해 적극적으로 나와서 교섭을 하고 함께 대응책을 마련하기를 바란다"며 "향후 노동위 판정도 사용자성이 인정된다고 나올 것으로 보고 있다"고 했다.

전문가들은 건설 작업 환경의 특수성을 고려할 때 사용자성 여부를 두고 노사 간 치열한 공방이 있을 것으로 보고 있다. 김성희 산업노동정책연구소장은 "노란봉투법은 제조업 위주로 설계된 법이기 때문에 사내 하청, 불법 파견 등 문제가 중심"이라며 "건설업은 당초 하도급 구조가 만연하고 근로현장이 외부에 위치해 있어 '사내'라는 개념이 없다는 점에서 다르다"고 말했다.

김 소장은 "이 때문에 원청의 구체적·실질적 지배결정을 가리는 것이 만만치 않을 것으로 보인다"며 "노동위 판결이 어떤 방향으로 나와도 노사가 서로 불복할 가능성이 높다"고 지적했다. 이어 "노사 간 시각차와 법적 분쟁에 따라 실제 노란봉투법이 적용되는 건설 현장은 제한적일 수 있다"며 "노란봉투법을 통해 하도급, 체불 문제 등을 다각도로 논의하는 계기를 마련할 수는 있겠지만 건설 근로 환경 변화의 중요한 계기가 될 것이라고 보기는 어렵다"고 덧붙였다.

blue99@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
사진
'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동