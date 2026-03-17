韩外长就是否向霍尔木兹海峡派兵表态模棱两可

纽斯频通讯社首尔3月17日电 韩国外交部长官赵显就美国是否已向韩国政府提出派遣军舰至霍尔木兹海峡一事表态模棱两可。

图为韩国外交部长官赵显8日出席在首尔汝矣岛国会的质询。【图片=纽斯频通讯社】

赵显17日在国会外交统一委员会全体会议上被议员问及美国是否有关于派兵的正式或非正式请求时表示："此事不便作答。"

他表示："正如媒体报道，情况有些混乱。关于霍尔木兹海峡议题，我们正关注特朗普总统的社交媒体，并通过韩美多种渠道就相关问题保持紧密沟通。"

对于执政党共同民主党议员李春锡"伊朗表示将与友好国家协商霍尔木兹海峡通行问题，我们是否与伊朗进行协商"的提问，赵显同样回答："无可奉告。"

分析认为，赵显采取模糊态度，似乎考虑到美国正关注韩国就此问题的官方表态。此前，特朗普于14日和15日施压韩国、中国、日本、法国、英国等国家，要求派遣军舰确保霍尔木兹海峡的安全航行。

此外，美国国务卿鲁比奥也于16日晚与赵显通电话，强调"为霍尔木兹海峡安全，多国合作至关重要"。因此，有猜测认为鲁比奥在通话中可能已具体向韩方提出派兵请求。

朝野议员当天在会议上均对霍尔木兹派兵表示反对。议员们认为，美国对伊朗发动军事行动属侵略行为，因此政府向这场战争派兵违宪。也有意见指出，应综合考虑在中东的韩国公民安全、清海部队安全以及韩伊外交关系等因素。

议员们强调，在决定此事时，须遵守包括国会批准同意在内的法律程序。

但特朗普已提及驻韩美军，提高了派兵施压力度，政府能否拒绝美国请求并坚持立场尚不明朗。

赵显表示："25日将在法国举行七国集团（G7）外长会议，韩国等3个国家受邀。届时若出席，将与鲁比奥举行会谈。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社