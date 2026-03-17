행복청, 봄맞이 발주·인허가 건설현장 '환경정비' 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 행정중심복합도시건설청(행복청)은 오는 18일부터 31일까지 행복청 발주·인허가 건설현장 21곳을 대상으로 봄맞이 환경정비를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 환경정비는 겨울철 이후 관리가 소홀해지기 쉬운 건설현장과 주변 환경을 정비해 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성하기 위해 추진된다.

행복청 건설현장 환경정비 포스터. [자료=행복청] 2026.03.17 jongwon3454@newspim.com

행복청과 한국토지주택공사 세종특별본부, 행복도시 내 건설현장 관계자들이 함께 참여해 ▲공사현장 정리▲현장 주변 공용도로 정비▲비산먼지 저감 조치 등을 중점적으로 진행할 계획이다.

먼저 공사현장 내 훼손되거나 오염된 시설물을 정비하고 장기간 적치된 건설자재와 폐기물을 정리해 작업환경을 개선한다. 이를 통해 공사현장 내 안전관리 수준을 높이고 사고 발생 요인을 사전에 차단한다는 방침이다.

또 겨울철 제설작업 등으로 오염되거나 손상된 건설현장 인근 도로와 보도를 정비하고 중앙분리대 등 도로시설물과 도로 노면의 포장 상태를 점검해 통행 안전 확보에도 힘쓴다.

건설현장에서 발생하는 비산먼지를 줄이기 위해 임시 비탈면 등에 방진시설을 보강하고 공사차량 이동으로 인한 먼지 발생을 최소화하기 위해 살수 작업과 세륜·세차시설 운영도 지속적으로 진행할 예정이다.

정래화 행복청 사업관리총괄과장은 "봄철 야외활동이 많아지는 시기를 앞두고 시민들이 안전하고 쾌적한 도시환경을 체감할 수 있도록 건설현장과 주변 환경을 꼼꼼히 정비해 나가겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com