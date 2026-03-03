행복청 "'충남대 의대' 세종공동캠퍼스 입주"...1단계 조성 마무리

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 행정중심복합도시건설청(행복청)은 3일부터 충남대학교 의과대학이 행복도시 집현동 세종공동캠퍼스에 본격 입주할 계획이라고 밝혔다.
이번 충남대 의대 입주는 지난 2024년 9월 개교한 서울대, KDI국제정책대학원, 한밭대, 충북대에 이은 임대형 캠퍼스의 마지막 입주다. 행복청은 이로써 세종공동캠퍼스 1단계 조성사업이 성공적으로 마무리되는 성과를 거뒀다.
세종공동캠퍼스는 총사업비 2800억 원이 투입돼 4-2생활권(집현동) 60만㎡ 부지에 조성된 국내 최초 임대형 공유캠퍼스로 여러 대학간 시설 공동활용과 융합교육을 목적으로 추진됐다.
이날부터 입주하는 충남대 의대는 의예과 등 약 330명 규모로 운영된다. 충남대는 세종캠퍼스에 학기당 20~30여개 강의를 개설할 계획이며, 학생들은 공동캠퍼스 내 특화된 교육 시설을 활용해 예비 의료인으로서 기초역량을 쌓게된다.
행복청은 대학 간 공동 교육과정 개발 및 융복합 연구를 지원해 공동캠퍼스를 혁신 고등교육의 메카로 키워나갈 계획이다. 특히 충남대 및 충북대의 연구역량과 세종테크밸리 내 첨단 바이오(BT) 기업 등 간 협력을 촉진해 행복도시를 바이오헬스케어 산업의 거점으로 육성해 나간다는 방침이다.
또 대학 및 유관기관과 협력해 입주 학생들 안정적인 학업 환경 조성에도 힘을 쏟고 있다. 공동캠퍼스 기숙사 운영을 지원하는 한편, 학생들의 이동편의를 위해 대중교통 노선을 지속적으로 점검하고 편의시설을 단계적으로 확충해 캠퍼스 생활의 불편을 최소화해 나갈 계획이다.
안석환 행복청 도시계획국장은 "충남대 의대 입주는 행복도시가 자족기능을 갖춘 미래 혁신 도시로 나아가는 중요한 전환점"이라며 "우수한 의료 인재들이 세종에서 꿈을 펼치고 향후 지역의료 서비스 질 향상으로 이어질 수 있도록 지원을 지속하겠다"고 말했다.
