[로펌이슈] 율촌, 강도태 前 복지부 2차관 영입…보건·헬스케어 정책 대응 강화

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 율촌이 강도태 전 보건복지부 제2차관을 고문으로 영입하며 보건·헬스케어 분야 정책 및 규제 대응 역량 강화에 나섰다.

율촌은 강 고문이 보건의료 정책과 건강보험 제도 전반에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 의료제약·헬스케어 산업 관련 자문에서 중추적 역할을 수행할 것으로 기대하고 있다고 17일 밝혔다.

강도태 율촌 고문. [사진=율촌]

강 고문은 고려대학교 무역학과를 졸업하고 서울대학교 행정대학원에서 행정학 석사, 차의과학대학교에서 보건학 박사 학위를 취득했다. 1991년 제35회 행정고시에 합격해 공직에 입문한 뒤 보건복지부에서 주요 보직을 두루 거치며 보건의료 정책 전문가로 경력을 쌓았다.

그는 보건산업정책과, 대통령비서실 파견, 행정법무담당관, 인구여성정책팀장, 사회정책선진화기획관, 건강보험정책국장, 보건의료정책관, 보건의료정책실장, 기획조정실장 등을 역임한 뒤 초대 보건복지부 제2차관을 지냈다. 이후 제9대 국민건강보험공단 이사장을 맡아 건강보험 제도 운영을 이끌었다.

특히 코로나 팬데믹 시기에는 제2차관으로서 중앙재난안전대책본부 제1총괄조정관을 맡아 감염병 대응과 백신 도입 등 주요 정책을 총괄했다. 이후 고려대학교 보건대학원 특임교수로 재직하며 보건정책과 건강보험정책을 강의했고, 국민건강보험재정운영위원회 위원장으로 2026년 건강보험 수가계약을 이끌기도 했다.

율촌 관계자는 "강 고문은 보건의료 정책에 대한 깊은 이해와 폭넓은 공직 경험을 갖춘 전문가"라며 "이번 영입을 통해 보건·헬스케어 산업을 둘러싼 정책 및 규제 환경에 대한 전략적 대응 역량이 한층 강화될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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