[로펌이슈] 화우, 금융·형사 통합 대응 '자본시장 불공정거래 조사대응센터' 출범

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 화우가 금융당국 조사와 형사 수사를 아우르는 '자본시장 불공정거래 조사대응센터'를 출범하며 관련 대응 역량 강화에 나섰다.

화우는 17일 금융당국·거래소·검찰·경찰 출신 전문가들이 대거 참여하는 전문 조직을 신설했다고 밝혔다. 최근 자본시장 불공정거래가 대형화·복잡화되는 가운데, 조사와 수사를 연계한 통합 대응 필요성이 커진 데 따른 조치다.

상단 좌측부터 강남일 대표변호사(연수원 23기), 김동회 고문, 조국환 고문, 김강일 고문, 김성태 고문 하단 좌측부터 이재연 수석전문위원, 김영현(연수원 29기), 김형록(연수원 31기), 정현석(연수원 33기), 최종혁(연수원 36기), 최종열(연수원 38기) 변호사. [사진=화우]

실제로 금융당국은 '주가조작 근절 합동대응단'을 출범시키는 등 조사와 수사를 결합한 대응 체계를 강화하고 있으며, 감시 기술 고도화와 가상자산 규제 확대까지 맞물리면서 초기 대응 단계부터 금융·형사·회계·디지털 포렌식이 결합된 복합적 전략이 요구되고 있다.

특히 자본시장 특별사법경찰의 수사 개시 범위가 확대되면서, 기존에는 증권선물위원회 고발 등을 거쳐야 했던 사건들이 수사심의위원회를 통해 곧바로 수사로 전환될 수 있게 됐다. 이에 따라 조사와 수사의 신속성·기밀성이 한층 강화될 전망이다.

화우는 이러한 환경 변화에 대응하기 위해 금융, 가상자산, 형사, 회계, 디지털 포렌식 등 다양한 분야 전문가로 구성된 통합 조직인 '자본시장 불공정거래 조사대응센터'를 꾸렸다. 해당 센터는 금융당국 조사 대응부터 형사 수사, 디지털 포렌식, 공시 이슈까지 포괄하는 '원스톱 대응 체계'를 구축한 것이 특징이다.

센터는 전 대검 차장검사 출신 강남일 대표변호사와 전 금융감독원 자본시장 담당 부원장 김동회 고문을 공동 센터장으로, 총 50여 명 규모로 운영된다. 조직은 금융당국·거래소·검·경·가상자산 등 대상별 4개 대응팀과 디지털포렌식·회계규제·공시대응·교육 등 4개 지원팀으로 구성됐다.

각 팀에는 금융감독원 조사국과 특별사법경찰, 한국거래소, 검찰·경찰 출신 전문가들이 대거 참여해 사건 유형별 맞춤 대응이 가능하도록 했다. 특히 디지털포렌식과 회계·공시 분야 지원 기능을 별도로 두어 분석 역량을 강화했다.

센터는 사건 성격에 따라 대응팀과 지원팀이 유기적으로 협업하는 방식으로 운영된다. 자본시장 불공정거래와 회계분식이 결합된 사건이나, 형사 사건·공시 이슈가 동시에 발생하는 복합 사안 등에 대해 통합적인 대응을 제공할 계획이다.

아울러 기업 구조재편이나 자본시장 거래 등 주요 이벤트 발생 시 공시 및 규제 리스크를 사전에 점검하는 컨설팅과 상장사 대상 교육 프로그램도 운영할 예정이다.

강남일 센터장은 "자본시장 불공정거래 사건이 갈수록 복잡하고 대형화되면서 대응 난도가 높아지고 있다"며 "금융 규제와 형사 수사, 디지털 포렌식을 아우르는 종합 대응 체계를 통해 기업의 리스크 관리에 실질적인 도움을 제공하겠다"고 말했다

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