[로펌이슈] 바른, 최종원·홍석현 전직 판사 등 4명 영입…송무·금융규제·컴플라이언스 강화

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 바른이 전직 고등법원 판사와 금융감독원 출신 전문가 등을 영입하며 송무와 금융규제, 기업 컴플라이언스 분야 역량 강화에 나섰다.

법무법인 바른(대표변호사 이동훈·이영희·김도형)은 최종원(사법연수원 33기) 전 수원고등법원 고법판사, 홍석현(38기) 전 창원지방법원 거창지원 부장판사, 금융감독원 출신 금융규제 전문가 김미정(35기) 변호사, 기업 컴플라이언스 전문가 이의규(변시 1회) 변호사를 영입했다고 16일 밝혔다.

(왼쪽부터)최종원, 홍석현, 김미정, 이의규 변호사. [사진=바른]

이번 영입을 통해 바른은 민·형사 송무 경쟁력을 강화하는 동시에 금융규제와 기업 컴플라이언스 분야 자문 역량을 확대할 계획이다.

최종원 변호사는 2007년 광주지방법원 판사로 임용된 이후 사법연수원 교수와 수원고등법원 고법판사를 지내며 약 19년간 법관으로 재직했다. 민·형사와 가사, 회생·파산 등 다양한 분야에서 폭넓은 재판 경험을 쌓았으며, 사법연수원에서 형사재판실무 주임교수로 활동했다. 법관용 재판실무 교재인 '재판업무 길라잡이(형사편)' 개정 작업에도 팀장으로 참여했다. 특히 수원고등법원 민사 건설전담재판부에서 대형 건설공사 사건과 아파트 하자소송 등 건설 관련 사건을 다수 담당했다.

홍석현 변호사는 2009년 서울북부지방법원 판사로 임용된 이후 각급 법원을 거쳐 창원지방법원 거창지원 부장판사를 마지막으로 법원을 떠나 바른에 합류했다. 약 17년간 형사합의·항소·단독 재판장과 영장전담 업무를 맡으며 형사 분야 전문성을 쌓았으며, 민사·행정·가사 사건에서도 다양한 재판 경험을 축적했다.

금융규제 전문가인 김미정 변호사는 NH투자증권과 금융감독원, 로펌 등을 거치며 약 18년간 금융 분야에서 활동해 왔다. 금융감독원 자산운용검사국과 법무실, 기업공시국에서 검사 및 제재 자문, 소송업무, 공시 규제 업무를 담당했다. 이후 법무법인 지평에서 금융감독당국 검사 및 제재 대응, 책무구조도 도입 자문, 가상자산 및 투자계약증권 관련 자문 등을 수행했다.

기업 컴플라이언스 전문가인 이의규 변호사는 삼성 준법감시위원회에서 주요 계열사의 컴플라이언스와 내부거래, 제보 조사 업무 등을 담당했으며, 이후 리걸테크 기업 로앤컴퍼니에서 법무·컴플라이언스 팀장을 맡아 AI·데이터 규제 관리와 내부 통제 체계 구축 업무를 수행해 왔다.

김도형 바른 대표변호사는 "재판 실무 경험이 풍부한 두 전직 법관의 합류로 민·형사 송무 역량이 강화됐고, 금융규제와 컴플라이언스 분야에서도 전문성을 보강하게 됐다"며 "앞으로도 고객에게 보다 실질적이고 전문적인 법률 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

한편 바른은 이번 영입과 함께 오윤주(변시 13회), 배성은·박승우(이상 변시 14회) 경력변호사와 변호사시험 15회 신입 변호사 10명도 추가 채용했다.

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