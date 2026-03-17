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K컬처와 놀이공원의 만남.. 서울랜드 'K-도파민 페스티벌'

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추억 속 도파민 충전소 오징어 문방구부터 미니카, 펌프, 노래방 등 이벤트 '가득'

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 =글로벌 트렌드로 확산되고 있는 K컬처와 놀이공원의 만남이 성사됐다.

서울랜드는 3월 21일부터 6월 7일까지 K컬처를 서울랜드 방식으로 풀어낸 봄 축제 'K-도파민페스티벌'을 개최한다고 밝혔다.

'K-도파민페스티벌'은 전 세계적으로 주목받는 K컬처를 서울랜드 스타일로 재해석한 축제로, K레트로 문화 체험, 다양한 K푸드, K팝 공연 콘텐츠를 한 자리에서 즐길 수 있도록 구성됐다.

이를 위해 서울랜드 삼천리동산 일대가 'K-도파민존'으로 변신한다. 삼천리동산은 귀신동굴, 장터 등 한국적인 테마가 모여 있는 공간으로, 문방구와 골목길 등의 공간적 요소가 강화된다. 내국인 관람객은 한국적 분위기 속에서 다양한 체험 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 한국을 방문하는 외국인 관광객에게도 색다른 K문화 체험을 제공한다.

K-도파민존의 주요 공간은 '응답하라, 오징어 문방구'이다. 과거 문방구는 학용품, 오락기 게임, 군것질, 장난감 등 다양한 물품을 판매하며 어린 시절 즐거움을 제공한 공간이었다. 오징어 문방구는 이러한 문방구 문화를 현대적으로 재해석해 한국인에게는 추억을, 외국인 관광객에게는 새로운 K레트로 문화를 체험할 수 있는 공간으로 운영된다.

오징어 문방구에서는 매주 주말 다양한 이벤트와 경연 프로그램이 진행된다. △타미야, 히트레이서 등 유명 미니카와 애니메이션 캐릭터 미니카 체험이 가능한 레이싱 트랙이 설치되며 △관람객 참여형 미니카 레이싱 대회가 개최된다. 또한 △펌프, 철권 등 오락실 게임을 활용한 게임 대회 △코인노래방을 활용한 '세기말 노래자랑'도 열린다. 운영 일정과 이벤트 참여 방법은 서울랜드 홈페이지에서 확인 가능하다.

K-도파민존에서는 다양한 먹거리도 제공된다. 장터와 초당순두부 등 한식당에서는 순두부찌개, 장터국밥, 잔치국수, 전, 막걸리 등 한국적인 메뉴를 맛볼 수 있다. 또한 떡볶이, 소떡소떡, 십원빵 등 길거리 음식도 함께 제공된다.

축제의 핵심 콘텐츠 중 하나는 K팝 공연이다. 서울랜드는 이번 축제에서 새로운 야간 공연 'K팝 시그니처쇼'를 처음 선보인다. 현실 속 미래 도시 한국의 K-사이버펑크 무드를 반영해 EDM 스타일로 재해석된 K팝과 대형 멀티 LED 화면, 레이저 특수효과, 불꽃 퍼포먼스를 결합한 인터랙티브 야간 공연이다. K팝 시그니처쇼는 3월 28일부터 매주 금·토·일과 공휴일에 진행된다.

이 외에도 K팝 댄스 공연 '얼티메이트 케이팝', 라이브 밴드 공연 '루나 버스킹 & 밴드' 등 다양한 공연이 이어진다. 또한 블록버스터 가족 뮤지컬 '애니멀킹덤', 서울랜드 인기 캐릭터 루나리프와 코코가 등장하는 캐릭터 인형극 '떠나요, 동화의 숲'이 새로운 시즌으로 진행된다. 인기 야간 공연 '루나 빛의 전설'도 관람객을 만난다.

서울랜드는 봄 나들이를 보다 합리적으로 즐길 수 있도록 다양한 할인 혜택을 제공한다. BC카드와 우리카드 소지 고객은 파크 종일권을 동반 1인까지 21,900원에 구매할 수 있으며, 페이코인 앱 결제 시 회원 본인 종일권을 1만원에 제공하는 '만원의 행복' 이벤트도 진행된다. 이 외에도 제휴카드 및 통신사 할인, 생일자 할인, 미취학 아동 상시 할인 등 다양한 혜택이 준비돼 있다. 서울랜드 관련 자세한 사항은 홈페이지와 고객센터를 통해 확인 가능하다.

[이미지=서울랜드]

whitss@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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