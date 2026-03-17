함평 양돈농장서 아프리카돼지열병 발생…전남도 방역 강화

[함평=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 함평의 한 양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생해 전라남도가 긴급 방역조치에 나섰다.
전남도는 17일 함평군 신광면 소재 양돈농장에서 ASF 확진이 확인됨에 따라 가축위생방역지원본부 초동방역팀을 투입해 발생농장에 대한 출입통제와 긴급 소독을 실시했다고 밝혔다.
도는 확진 농장의 돼지를 신속히 처리하고 사후 소독과 환경오염 방지 조치를 병행할 방침이다.
도는 발생농장 반경 10㎞를 방역지역으로 설정해 관내 양돈농장과 역학 관련 농장·시설의 차량 이동을 제한하고, 임상·정밀검사를 진행 중이다. 또한 발생 원인 조사를 위한 현장지원관을 파견해 추가 역학조사도 병행하고 있다.
ASF 확산 차단을 위해 함평지역 내 양돈농장, 도축장, 사료공장 등 축산 관련 시설과 차량을 대상으로 이날(17일) 오후 11시 30분까지 24시간 일시이동중지명령(Standstill)을 발령했다. 전남도는 이 기간 일제 소독과 이행상황 점검을 실시한다.
이영남 전남도 동물방역과장은 "ASF의 도내 확산을 막기 위해 가용 자원을 총동원해 차단방역에 전력을 다하겠다"며 "농가에서는 외부인과 차량 출입 통제, 농장 소독 등 기본 방역수칙을 철저히 지켜 달라"고 당부했다.
지난 16일 기준 전국 ASF 발생 건수는 24건으로 전남에서는 영광·나주·무안에 이어 이번이 네 번째다.
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