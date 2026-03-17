경기도, 중소기업 종합 전시회 '지페어 코리아 2026' 참가기업 모집

"실질적인 비즈니스 기회를 만들고 수출과 내수 판로를 동시에 확대"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도경제과학진흥원은 국내 최대 규모 중소기업 종합 전시회인 '제29회 대한민국우수상품전시회(이하 G-FAIR KOREA 2026)' 참가기업을 모집한다고 17일 밝혔다.

제29회 대한민국우수상품전시회(이하 G-FAIR KOREA 2026) 포스터. [사진=경기도]

올해 29회째를 맞은 '지페어 코리아(G-FAIR KOREA)'는 경기도가 주최하고 경기도경제과학진흥원이 주관하는 국내 대표 중소기업 수출 전시회로, 10월 29일부터 31일까지 3일간 고양 킨텍스(KINTEX)에서 개최된다. 총 500개사 600개 부스 규모로 수출상담회, 구매상담회, 수출 전략 세미나, 우수기업 시상 등 다양한 부대 프로그램이 함께 운영될 예정이다.

지난해에는 502개 기업이 참가해 606명의 해외바이어, 205명의 국내 유통사 상품기획자(MD) 등과 상담을 진행해 수출상담 7억3300만 달러, 구매상담 1275억 원 규모의 실적을 거뒀다.

참가 신청은 3월 16일부터 선착순으로 진행되며, 4월 30일까지는 1차 조기 할인 기간으로 이 기간에 신청하면 참가비 50% 할인, 부스 위치 우선 배정 등의 혜택이 제공된다.

모집 대상은 기업 간 거래(B2B), 기업과 소비자 간 거래(B2C) 마케팅을 희망하는 국내 중소기업으로 ▲생활용품▲뷰티▲식품▲테크 등 소비재 산업 전반의 우수 제품 또는 서비스를 보유하고 있는 기업이다.

특히 올해 전시회는 사전 바이어 검증을 통해 수출 상담의 질적 제고를 도모하고 해외 바이어 및 국내 주요 온·오프라인 유통채널 MD들이 참여해 유망 소비재 품목을 집중 지원하는 데 중점을 둔다. 또한 무역위기대응관을 구성해 경기도와 정부 지원정책 상담공간을 마련하고 체험 공간을 확대해 참가기업·바이어·참관객이 함께 참여하는 '체험하고, 머물며, 소비하는' 참여형 전시 공간을 조성할 계획이다.

박경서 경기도 국제통상과장은 "최근 글로벌 경기 둔화와 지정학적 갈등, 보호무역 확산 등 대외 경제 환경의 불확실성이 커지는 상황에서 중소기업의 해외 판로 확보와 안정적인 유통망 확대가 더욱 중요해지고 있다"며 "지페어 코리아 2026을 통해 국내 우수 중소기업이 실질적인 비즈니스 기회를 만들고 수출과 내수 판로를 동시에 확대할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

참가 신청은 공식 누리집에서 가능하며 추가 문의는 지페어 코리아 사무국 전화 또는 전자우편을 통해 안내받을 수 있다.

1141world@newspim.com