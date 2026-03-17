씨이랩, 이화기계 Japan과 전략적 협력 체결

'AstraGo 2.0' 앞세워 7조 원 일본 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 전문 기업 씨이랩은 일본 현지 산업 설비 전문 기업인 이화기계 Japan과 핵심 AI 인프라 솔루션 'AstraGo(아스트라고)'의 공급 및 공동 사업 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협력은 전 세계적으로 생성형 AI 열풍이 거세지며 GPU 품귀 현상과 도입 비용 상승이 기업들의 큰 과제로 떠오른 가운데 성사됐다. 시장조사업체 IDC에 따르면 일본 AI 인프라 시장은 정부 주도의 데이터센터 확충 등에 힘입어 올해 약 55억 달러, 한화 약 7조원 규모에 달할 것으로 전망된다.

특히 협력의 중심이 되는 'AstraGo 2.0'은 쿠버네티스(Kubernetes) 기반의 지능형 GPU 클러스터 관리 솔루션으로, 지능형 스케줄링을 통해 다수의 GPU 자원을 통합 관리하여 유휴 자원을 최소화한다. 고가의 GPU를 분할 활용하는 가상화 기술을 통해 학습 및 추론 환경의 운영 비용을 획기적으로 절감한다. 씨이랩은 'NVIDIA Preferred Partner'로서 검증된 기술력을 보유하고 있어 까다로운 일본 제조 기업 및 연구기관의 기술적 요구치를 충분히 충족시킬 것으로 기대된다.

윤세혁 씨이랩 대표(좌)와 이종호 이화기계 japan 대표(우)가 기념촬영을 하고 있다. [사진=씨이랩]

또한 양사는 이화기계 Japan이 보유한 일본 제조 산업 전반의 강력한 영업 네트워크와 씨이랩의 인프라 구축 노하우를 결합해 단순한 기술 협력을 넘어선 실질적인 매출 성과를 창출할 계획이다. 현지 고객 발굴과 PoC(개념검증) 프로젝트를 통해 일본 내 GPU 기반 AI 인프라 도입을 빠르게 확대하며, 기존에 전개하던 비전 AI 사업에서 인프라 영역까지 사업 범위를 넓혀 수익 구조를 다변화한다는 전략이다.

윤세혁 씨이랩 대표는 "일본 시장은 AI 도입 의지가 높으나 GPU 자원의 효율적 관리 솔루션에 대한 니즈가 매우 강력한 곳"이라며 "AstraGo 2.0의 압도적인 효율성을 바탕으로 일본 기업들이 GPU 자원의 가치를 극대화할 수 있는 환경을 제공하고 이를 통해 기업 가치를 한 단계 더 제고하겠다"고 강조했다.

이종호 이화기계 Japan 대표는 "일본 제조업의 디지털 전환 과정에서 AI 인프라 최적화는 필수 과제인 만큼, 씨이랩과의 협력을 통해 일본 시장에서 의미 있는 사업적 분기점을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com