미중 파리협상 종료..."호르무즈 기여" vs "301조 조사 부당" 의견 팽팽히 맞서

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 미국과 중국이 프랑스 파리에서 개최된 고위급 회담을 종료했다. 양측은 일부 사안을 두고 팽팽한 신경전을 벌였던 것으로 전해졌다.

중국 관영 신화사는 미국과 중국 양국이 15일(프랑스 현지 시간)과 16일 이틀 동안 파리에서 경제무역 협상을 진행했다고 17일 전했다.

미국 측 대표는 스콧 베선트 재무장관과 제이미슨 그리어 무역대표부 대표 등이었으며, 중국 측 대표는 허리펑(何立峰) 부총리와 리청강(李成剛) 상무부 부부장 등이었다.

신화사에 따르면 리청강 부부장은 회담 종료 이후 "양국이 이틀 동안 솔직하고 심도 있으며 건설적인 협상을 진행했으며, 일부 의제에 대해 초기 합의를 이뤄냈고, 향후 양측이 계속해서 협의를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

리청강 부부장은 "새로운 상황에서 양국의 관세 수준, 관련된 비관세 조치의 추가 연기 가능성 등을 논의했으며, 미국은 다음 단계의 고려 사항을 소개했고, 중국은 이로 인한 불확실성에 대한 우려를 표명했다"고도 설명했다. 리 부부장은 "양국 간 무역 및 투자 협력을 촉진하기 위한 메커니즘을 구축하기 위한 구상을 논의했다"고도 말했다.

파리 협상에서 중국 측은 최근 미국이 무역법 301조 조사를 개시한 데 대해 반대입장을 드러냈다. 리 부부장은 "우리는 이러한 조사 결과가 어렵게 달성된 양국 합의를 방해하고 파괴할 수 있다는 우려를 표명했다"며 "중국은 후속 진행 상황을 면밀히 주시할 것이며, 적시에 적절한 조치를 취해 중국의 권익을 보호할 것"이라고 강조했다.

리 부부장은 "미국이 신뢰를 중시하고, 약속을 지켜, 양국 경제무역 관계를 안정적으로 발전시키기를 희망한다"고 덧붙였다.

미국 측은 협상에서 호르무즈 해협 봉쇄와 관련된 사항을 논의했다고 밝혔다. 로이터 통신에 따르면 스콧 베선트 미국 재무장관은 "회담에서 걸프 지역과 관련된 논의가 있었다"며 "경제적인 논의들이었으며, 우리는 경제적 파장을 더 많이 이야기하면서 중국 측에 권고했다"고 소개했다.

제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표는 회담에서 양측이 "두 정상(트럼프 대통령과 시진핑 국가 주석) 간 회담에 적용될 작업 계획의 일반적 조건들"에 대해 결론을 냈다면서 "(미중 정상의) 회담에서 잠재적인 결과물들이 나올 것으로 생각한다"고 밝혔다.

리청강 중국 상무부 부부장이 파리에서 미중 고위급 협상을 마친 후 기자들의 질문에 대답하고 있다. [사진=중국신문사] 조용성 특파원 = 2026.03.17 ys1744@newspim.com

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