미중 파리협상 이틀째 거대 암초...트럼프 "정상회담 연기 가능"

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 미국과 중국의 고위급 협상이 이틀째를 맞고 있는 가운데, 거대한 장애물을 맞닥뜨렸다.

이달 말 방중하는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 정상회담 의제를 조율하기 위해 미중 양국의 고위급 대표단은 프랑스 파리에서 15일(현지 시간) 만나 6시간 동안 고위급 회담을 진행했다.

로이터에 따르면 스콧 베선트 재무부 장관과 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표 등 미국 대표단과 허리펑(何立峰) 부총리, 리청강(李成剛) 상무부 부부장, 랴오민(廖岷) 재정부 차관 등 중국 대표단이 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 만났다. 양국의 고위급 협상은 16일에도 이어질 예정이다.

미중 고위급 협상 이틀째를 앞둔 시점에서 트럼프 대통령이 전격적으로 미중 정상회담 연기 가능성을 언급했다.

트럼프 대통령은 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기 위해 중국이 군함을 파견할 것을 요구하며 "중국이 도와야 한다고 생각한다"고 발언했다. 트럼프 대통령은 이어 "(미중 정상회담) 전에 중국의 입장을 알고 싶다"며 "우리는 (정상회담을) 연기할 수도 있다"고 말했다.

트럼프 대통령의 발언으로 미중 정상회담 개최를 전제로 한 미중 고위급 회담은 추진력을 상당 부분 잃게 됐다.

로이터에 따르면 고위급 회담 첫날 미중 양국은 대두, 희토류, 천연가스, 무역 관리 등에 대한 의견을 교환한 것으로 나타났다.

중국은 올해 2500만 톤의 미국산 대두를 구매하는 외에도 가금류, 쇠고기, 대두 등을 추가적으로 수입할 수 있다는 입장을 보인 것으로 전해졌다. 중국은 또한 항공기, 석유, 천연가스 등을 추가 수입할 수 있다는 입장이다.

또한 양국이 상시적으로 무역 문제를 다룰 무역 위원회와 투자 문제를 다룰 투자 위원회를 설립하는 안을 논의했다. 무역 위원회가 신설되면 미국이 더욱 안정적으로 중국산 희토류를 수입할 수 있게 된다.

미중 고위급 협상단은 16일 이틀째 협상을 이어갈 예정이다.

한편 트럼프 대통령은 이달 31일부터 다음 달 2일까지 중국을 방문할 예정인 것으로 전해졌다.

지난해 5월 10일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 미중 양자 회담 도중 악수를 나누는 스콧 베선트 미국 재무장관(왼쪽)과 허리펑 중국 국무원 부총리(오른쪽). [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.04 mj72284@newspim.com

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