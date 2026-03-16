중국 상무부 "美의 강제노동 조사는 조작, 이미 베선트에 항의"

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 미국이 중국을 대상으로 강제노동 조사를 시작한 가운데 중국 상무부가 강제노동은 사실 조작에 해당한다는 입장을 발표했다.

중국 상무부는 16일 기자 문답 형식의 대변인 성명을 통해 미국의 강제노동 조사에 대해 강한 비판 입장을 표명했다.

상무부 대변인은 "미국이 지난 12일(미국 시간) 강제노동을 이유로 중국을 포함한 60개 경제체를 대상으로 무역법 301조 조사를 시작했다는 점을 주목하고 있다"며 "이는 지난 11일 미국이 과잉생산을 이유로 301조 조사를 시작한 이후 연속적으로 시행한 또 다른 301조 조사"라고 언급했다.

이어 상무부는 "미국은 이전에도 사실을 조작해 강제노동을 이유로 중국에 일련의 무역 제재를 가했었다"며 "중국은 그동안 여러 차례 엄정한 입장을 발표했으며, 중국은 국제노동기구(ILO) 창립 회원국이며, 28개 국제 노동 협약을 비준했고, 강제노동 행위를 단호히 방지하고 단속하고 있다"고 강조했다.

상무부는 "미국은 오랫동안 강제노동 문제를 조작해 왔으며, 이번에도 이를 통해 무역 장벽을 구축하려 하고 있다"며 "이는 매우 일방적이고 독단적이며 차별적인 전형적인 보호주의 행위"라고 비판했다.

상무부 대변인은 "중국 대표단은 미국 측과 프랑스 파리에서 경제무역 협상을 진행하고 있으며, 이 과정에서 중국 측은 미국에 교섭을 제안했다"라며 "우리는 미국이 즉시 잘못된 관행을 바로잡고, 대화와 협상을 통해 문제 해결 방안을 찾을 것을 촉구한다"고 밝혔다.

또한 상무부는 "우리는 미국 측의 조사 진행 상황을 면밀히 주시하고, 모든 필요한 조치를 취할 권리를 통해, 우리의 정당한 권익을 수호해 나갈 것"이라고 발표했다.

왕원타오 상무부 부장 [사진=중국신문사]

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