韩美外长通电话 强调多国合作保障能源通道安全

纽斯频通讯社首尔3月17日电 韩国外交部长官赵显16日同美国国务卿马尔科·鲁比奥通电话。鲁比奥表示，请求韩方对恢复中东地区和平与稳定予以关注和支持。

图为当地时间3日，韩国外交部长官赵显（左）在华盛顿会见美国国务卿鲁比奥并合影留念。【图片=华盛顿联合采访团】

据韩国外交部16日消息，外交部长官赵显当天同美国务卿鲁比奥通电话，就近期中东局势和韩美关系共同等关切交换了意见。

鲁比奥强调，为确保霍尔木兹海峡长期安全、稳定全球经济及国际油价，多国间合作比以往任何时候都更加重要。

此前，美国总统特朗普当地时间14日在社交媒体"真实社交"上发文称："多个国家，特别是受伊朗试图封锁霍尔木兹海峡影响的国家，应与美国一道，派遣军舰以确保海峡保持开放与安全。"他点名中国、法国、日本、韩国、英国，要求相关国家派遣舰艇。

特朗普次日还表示，已要求约7个国家参与组建"多国联军"，以在霍尔木兹海峡护航油轮通行并防范伊朗攻击。

对此，韩国政府表示尚未收到美方正式请求。但分析认为，两国外长通话中，很可能讨论了特朗普所提及的韩国向霍尔木兹海峡派遣军舰的问题。韩国外交部在说明当天通话结果的新闻稿中，未包含与此相关的内容。

赵显在通话中表示："霍尔木兹海峡安全、自由的航行对包括韩国在内的各国安全与经济至关重要，两国将为此继续保持紧密协商。"

此次通话，美方对韩国派遣军舰的施压将进一步具体化，韩国政府的政策考量也将更加复杂。韩国政府正密切关注特朗普所点名国家动向并保持谨慎态度。目前尚无国家明确接受向霍尔木兹海峡派遣军舰的要求。中国已基本表明拒绝立场，其余国家也多在观望，尚未作出明确回应。

韩国总统府青瓦台15日就此问题表示，"韩美将保持密切沟通并慎重研究后作出判断"。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社