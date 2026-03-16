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뉴욕증시 프리뷰, 호르무즈 긴장 속 美 주가선물 상승...엔비디아·메타·마이크론·스트래티지↑

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메타 구조조정 기대·AI 이벤트 주목…연준 금리 동결 전망 속 시장 촉각

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 전쟁과 고유가 속에서도 미국 증시가 회복을 시도하고 있다. 투자자들이 원유 가격과 미·이란 전쟁의 전개 상황을 주시하는 가운데 16일(현지시간) 미국 주가지수 선물은 소폭 상승세를 보였다.

이날 뉴욕증시 개장 전 다우존스 산업평균지수 선물은 335.00포인트(0.71%) 상승했고, S&P500 선물은 0.9%, 나스닥100 선물은 1.08% 올랐다.

이 같은 움직임은 S&P500 지수가 3주 연속 하락하며 올해 최저 수준에서 마감한 직후 나타났다. 지난주 S&P500은 1.6% 하락, 다우지수와 나스닥지수도 각각 약 2%와 1.3% 하락했다.

호르무즈 해협을 통과하고 있는 선박. [사진=로이터 뉴스핌]

호르무즈 봉쇄에 유가 급등

유가는 중동 전쟁 여파로 강세를 이어가고 있다. 지난주 브렌트유는 배럴당 100달러를 넘어 2022년 이후 처음으로 세 자릿수 가격에서 마감했다. 핵심 해상 운송로인 호르무즈 해협의 선박 통행이 사실상 중단되면서 원유 가격이 급등했기 때문이다.

다만 이날 뉴욕 증시 개장 전에는 일부 조정이 나타났다. WTI 4월물 선물 가격은 배럴당 약 95달러로 3.5% 하락했다. 브렌트유 선물도 약 102달러로 1% 가량 내린 상태에서 거래되고 있다.

 

시장에서는 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 보호하기 위한 다국적 연합을 곧 발표할 것이라는 보도가 투자 심리를 일부 개선시킨 요인으로 꼽힌다. 월스트리트저널(WSJ)은 미국이 여러 국가와 함께 해협 호위 연합 구성을 추진하고 있다고 전했다.

또 이날 스콧 베센트 미 재무장관은 미국이 이란 유조선의 호르무즈 해협 통과를 사실상 허용하고 있다고 밝힌 것 역시 유가 급등을 둘러싼 시장의 우려를 다소 희석했다. 베센트 장관은 "이란이 자연스럽게 해협을 부분적으로 열어두고 있는 것으로 보이며 현재로서는 이를 용인하고 있다"며 "우리는 세계 시장에 원유가 충분히 공급되기를 원한다"고 말했다.

그는 또 전쟁이 끝난 이후에는 국제 유가가 배럴당 80달러보다 훨씬 낮은 수준으로 떨어질 것이라고 전망했다.

◆ "S&P500 예상보다 강한 회복력"

지정학적 긴장에도 불구하고 미국 증시의 하락 폭은 제한적이라는 평가가 나온다. S&P500 지수는 올해 초 기록했던 사상 최고치보다 약 5% 낮은 수준에 머물러 있다.

월가 베테랑인 야데니리서치의 에드 야데니 회장은 보고서에서 "S&P500의 예상보다 강한 회복력은 2026년과 2027년 기업 주당순이익(EPS) 전망이 점점 더 낙관적으로 바뀌고 있기 때문"이라며 "장기적인 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄가 가져올 수 있는 부정적 영향은 아직 충분히 반영되지 않은 듯하다"고 분석했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 세계 최대 IT(정보기술)·가전 전시회 'CES 2025' 개막을 하루 앞둔 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터에서 가진 기조연설에서 최신 인공지능(AI) 가속기 '블랙웰(Blackwell)'을 탑재한 지포스 RTX 50 시리즈 그래픽 카드를 공개하고 있다. [사진=엔비디아]

메타 구조조정 기대…AI 이벤트 주목

이날 개장 전 개별 종목 가운데서는 ▲메타(NASDAQ:META)가 주목받았다. 메타는 장전 거래에서 3.2% 상승했다. 로이터 통신은 메타가 AI 인프라 투자 비용을 상쇄하기 위해 전체 인력의 20% 이상 감원하는 구조조정을 준비 중이라고 보도했다.

메타는 올해 초 아마존(AMZN)과 블록(XYZ) 등이 발표한 구조조정 흐름에 합류하는 셈이다.

이번 주에는 AI 관련 이벤트도 시장의 핵심 변수로 꼽힌다. ▲엔비디아(NVDA)는 16~19일 연례 개발자 콘퍼런스 GTC를 개최하고, 반도체 업계 풍향계로 불리는 ▲마이크론(MU)은 18일 실적 발표를 앞두고 있다.

하그리브스 랜즈다운의 애널리스트 맷 브리츠먼은 "엔비디아가 AI 구축뿐 아니라 실제 사용을 구동하는 하드웨어에서도 주도권을 입증한다면 이번 행사는 AI 경쟁의 다음 국면에서 엔비디아의 지위를 확인하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이날 장전 거래에서 엔비디아는 1.9% 상승, 마이크론은 목표주가 상향 이후 4.2% 상승했다. ▲테슬라(TSLA)도 일론 머스크가 AI 칩 생산 프로젝트 '테라팹' 출범을 예고하면서 1.4% 상승했다.

연준 회의·환율 움직임도 변수

투자자들은 이번 주 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책회의에도 주목하고 있다. 시장에서는 이번 회의에서 금리가 동결될 가능성이 높다고 보고 있다.

LSEG 집계에 따르면 트레이더들은 0.25%포인트 금리 인하 시점을 기존 7월에서 10월 이후로 늦춰 잡고 있다.

개별 종목 가운데 ▲옥시덴털 페트롤리엄(OXY), ▲코노코필립스(COP) 등 에너지주는 소폭 상승했고, ▲델타항공(DAL)과 ▲노르웨지안 크루즈(NCLH) 등 여행주는 보합세를 보였다.

또 비트코인 상승 영향으로 ▲스트래티지(MSTR) 등 암호화폐 관련 주식도 상승했다. ▲달러트리(DLTR)는 실적 발표 이후 약 1% 상승했다.

koinwon@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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김소영 피해자 3명 추가 확인 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 것으로 확인됐다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 피해자 3명이 추가로 확인돼 특수상해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 피해자 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보냈다. 감정 결과 1명은 동일한 향정신성의약품이 검출됐다. 나머지 2명 중 1명은 미검출, 1명은 회신대기 상태다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 경찰은 수사 초기 김소영 신상 정보를 공개하지 않은 데 대해 살인 고의성을 입증할 증거가 충분히 확인되지 않았기 때문이라고 설명했다. 국수본 관계자는 "피의자가 당시 혐의를 부인하는 상황이었고 구속 수사기간이 10일 밖에 안돼 중대범죄수사공개법 관련 요건을 갖췄다고 보기 어려웠다"고 설명했다. 경찰은 법률상 요건에 대해 적극 판단하면서 관련 사례집을 작성해 일선에 배포하고 현장 직원 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 경찰은 신상 정보를 공개하지 않았으나 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. krawjp@newspim.com 2026-03-16 13:58

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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