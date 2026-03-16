뉴욕증시 프리뷰, 호르무즈 긴장 속 美 주가선물 상승...엔비디아·메타·마이크론·스트래티지↑

메타 구조조정 기대·AI 이벤트 주목…연준 금리 동결 전망 속 시장 촉각



[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중동 전쟁과 고유가 속에서도 미국 증시가 회복을 시도하고 있다. 투자자들이 원유 가격과 미·이란 전쟁의 전개 상황을 주시하는 가운데 16일(현지시간) 미국 주가지수 선물은 소폭 상승세를 보였다.

이날 뉴욕증시 개장 전 다우존스 산업평균지수 선물은 335.00포인트(0.71%) 상승했고, S&P500 선물은 0.9%, 나스닥100 선물은 1.08% 올랐다.

이 같은 움직임은 S&P500 지수가 3주 연속 하락하며 올해 최저 수준에서 마감한 직후 나타났다. 지난주 S&P500은 1.6% 하락, 다우지수와 나스닥지수도 각각 약 2%와 1.3% 하락했다.

호르무즈 해협을 통과하고 있는 선박. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 호르무즈 봉쇄에 유가 급등

유가는 중동 전쟁 여파로 강세를 이어가고 있다. 지난주 브렌트유는 배럴당 100달러를 넘어 2022년 이후 처음으로 세 자릿수 가격에서 마감했다. 핵심 해상 운송로인 호르무즈 해협의 선박 통행이 사실상 중단되면서 원유 가격이 급등했기 때문이다.

다만 이날 뉴욕 증시 개장 전에는 일부 조정이 나타났다. WTI 4월물 선물 가격은 배럴당 약 95달러로 3.5% 하락했다. 브렌트유 선물도 약 102달러로 1% 가량 내린 상태에서 거래되고 있다.

시장에서는 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 보호하기 위한 다국적 연합을 곧 발표할 것이라는 보도가 투자 심리를 일부 개선시킨 요인으로 꼽힌다. 월스트리트저널(WSJ)은 미국이 여러 국가와 함께 해협 호위 연합 구성을 추진하고 있다고 전했다.

또 이날 스콧 베센트 미 재무장관은 미국이 이란 유조선의 호르무즈 해협 통과를 사실상 허용하고 있다고 밝힌 것 역시 유가 급등을 둘러싼 시장의 우려를 다소 희석했다. 베센트 장관은 "이란이 자연스럽게 해협을 부분적으로 열어두고 있는 것으로 보이며 현재로서는 이를 용인하고 있다"며 "우리는 세계 시장에 원유가 충분히 공급되기를 원한다"고 말했다.

그는 또 전쟁이 끝난 이후에는 국제 유가가 배럴당 80달러보다 훨씬 낮은 수준으로 떨어질 것이라고 전망했다.

◆ "S&P500 예상보다 강한 회복력"

지정학적 긴장에도 불구하고 미국 증시의 하락 폭은 제한적이라는 평가가 나온다. S&P500 지수는 올해 초 기록했던 사상 최고치보다 약 5% 낮은 수준에 머물러 있다.

월가 베테랑인 야데니리서치의 에드 야데니 회장은 보고서에서 "S&P500의 예상보다 강한 회복력은 2026년과 2027년 기업 주당순이익(EPS) 전망이 점점 더 낙관적으로 바뀌고 있기 때문"이라며 "장기적인 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄가 가져올 수 있는 부정적 영향은 아직 충분히 반영되지 않은 듯하다"고 분석했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 세계 최대 IT(정보기술)·가전 전시회 'CES 2025' 개막을 하루 앞둔 6일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션센터에서 가진 기조연설에서 최신 인공지능(AI) 가속기 '블랙웰(Blackwell)'을 탑재한 지포스 RTX 50 시리즈 그래픽 카드를 공개하고 있다. [사진=엔비디아]

◆ 메타 구조조정 기대…AI 이벤트 주목

이날 개장 전 개별 종목 가운데서는 ▲메타(NASDAQ:META)가 주목받았다. 메타는 장전 거래에서 3.2% 상승했다. 로이터 통신은 메타가 AI 인프라 투자 비용을 상쇄하기 위해 전체 인력의 20% 이상 감원하는 구조조정을 준비 중이라고 보도했다.

메타는 올해 초 아마존(AMZN)과 블록(XYZ) 등이 발표한 구조조정 흐름에 합류하는 셈이다.

이번 주에는 AI 관련 이벤트도 시장의 핵심 변수로 꼽힌다. ▲엔비디아(NVDA)는 16~19일 연례 개발자 콘퍼런스 GTC를 개최하고, 반도체 업계 풍향계로 불리는 ▲마이크론(MU)은 18일 실적 발표를 앞두고 있다.

하그리브스 랜즈다운의 애널리스트 맷 브리츠먼은 "엔비디아가 AI 구축뿐 아니라 실제 사용을 구동하는 하드웨어에서도 주도권을 입증한다면 이번 행사는 AI 경쟁의 다음 국면에서 엔비디아의 지위를 확인하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이날 장전 거래에서 엔비디아는 1.9% 상승, 마이크론은 목표주가 상향 이후 4.2% 상승했다. ▲테슬라(TSLA)도 일론 머스크가 AI 칩 생산 프로젝트 '테라팹' 출범을 예고하면서 1.4% 상승했다.

◆ 연준 회의·환율 움직임도 변수

투자자들은 이번 주 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책회의에도 주목하고 있다. 시장에서는 이번 회의에서 금리가 동결될 가능성이 높다고 보고 있다.

LSEG 집계에 따르면 트레이더들은 0.25%포인트 금리 인하 시점을 기존 7월에서 10월 이후로 늦춰 잡고 있다.

개별 종목 가운데 ▲옥시덴털 페트롤리엄(OXY), ▲코노코필립스(COP) 등 에너지주는 소폭 상승했고, ▲델타항공(DAL)과 ▲노르웨지안 크루즈(NCLH) 등 여행주는 보합세를 보였다.

또 비트코인 상승 영향으로 ▲스트래티지(MSTR) 등 암호화폐 관련 주식도 상승했다. ▲달러트리(DLTR)는 실적 발표 이후 약 1% 상승했다.

koinwon@newspim.com