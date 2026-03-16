안산시·중진공, 경제자유구역 첨단산업 육성·중소기업 성장 지원 '협력'

이민근 시장 "안산사이언스밸리, 첨단산업·연구개발 역량이 결합된 미래 산업 거점"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시가 중소벤처기업진흥공단과 협력해 경제자유구역 안산사이언스밸리지구를 중심으로 첨단산업 육성과 중소기업 성장 지원에 나선다.

이민근 안산시장(왼쪽)이 16일 안산시청 제1회의실에서 김일호 중소벤처기업진흥공단 기업금융이사(오른쪽)와 '경제자유구역 첨단산업 육성을 위한 업무협약'을 체결하고 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=안산시]

안산시는 16일 안산시청에서 중소벤처기업진흥공단과 '경제자유구역 첨단산업 육성을 위한 업무협약'을 체결하고, 정책금융·수출·인력지원 등 기업 성장을 지원하기 위해 협력체계를 구축한다고 밝혔다.

이번 협약은 경기경제자유구역 안산사이언스밸리(ASV) 지구를 중심으로 미래 신기술 분야 중소기업을 육성하고 지역 산업 생태계를 고도화하기 위해 추진됐다.

이날 협약식은 이민근 안산시장과 김일호 중소벤처기업진흥공단 기업금융이사를 비롯해 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

협약에 따라 양 기관은 ▲첨단산업 육성을 위한 정책금융 지원 ▲해외 진출 희망기업 수출 지원 ▲핵심 인력 장기 재직 지원 사업 ▲첨단산업 분야 기업 유치 등을 상호 협력할 계획이다.

특히 중소벤처기업진흥공단은 정책자금 융자와 수출바우처 사업을 비롯해 글로벌비즈니스센터, 코리아스타트업센터 등 해외 진출 지원 거점을 활용해 안산 기업의 글로벌 시장 진출을 지원할 계획이다.

안산시는 경제자유구역 인센티브를 기반으로 첨단산업 기업 유치와 행정 지원을 확대하고 산·학·연 협력 생태계를 구축해 기업 성장 기반을 강화할 방침이다.

또한 반월·시화 국가산업단지와 안산사이언스밸리를 연계해 첨단 제조와 로봇·디지털 산업 중심의 혁신 산업 생태계 구축에도 힘을 모을 계획이다.

이민근 안산시장(왼쪽 다섯번째)이 16일 안산시청 제1회의실에서 중소벤처기업진흥공단과 '경제자유구역 첨단산업 육성을 위한 업무협약'을 체결하고 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=안산시]

김일호 중소벤처기업진흥공단 기업금융이사는 "경제자유구역 지정이 기업 투자와 성장으로 이어질 수 있도록 정책금융과 수출, 인력 지원을 유기적으로 연계하겠다"며 "지역 산업 생태계 고도화를 통해 국가 산업 경쟁력 강화에도 기여하겠다"고 말했다.

이민근 안산시장은 "안산사이언스밸리는 첨단산업과 연구개발 역량이 결합된 미래 산업 거점"이라며, "중소벤처기업진흥공단과의 협력을 통해 입주기업이 글로벌 경쟁력을 갖춘 강소기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

한편, 안산시는 이번 협약을 계기로 경제자유구역을 중심으로 첨단산업 유치와 기업 성장 지원을 확대하고, 지역 경제 활성화와 양질의 일자리를 창출에 나설 계획이다.

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