인천시, '인천예술인회관' 건립 추진…용현·학익지구에 2034년 개관

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 예술인들의 창작·교류 활동을 지원할 '인천예술인회관' 건립이 추진된다.

인천시는 총사업비 747억원(부지비 159억원, 건축비 등 588억원)을 들여 2034년까지 인천예술인회관을 건립할 계획이라고 16일 밝혔다.

인천 미추홀구 용현·학익지구에 건립될 예술인회관은 지하 2층∼지상 5층, 연면적 1만500㎡ 규모로 공연장, 전시실, 연습실, 작업공방, 사무공간, 커뮤니티공간 등을 갖출 예정이다.

인천예술인회관 조감도 [조감도=인천시]

현재 인천예총이 사용 중인 수봉문화회관은 1982년 건립돼 노후화와 공간 부족으로 인천예총 이외에 다른 예술단체 입주가 어려워 문제로 지적돼 왔다.

시는 이날 인천예술인회관 이전 건립 현장 설명회와 예술인단체 간담회를 열고 예술계 의견을 수렴했다.

시는 올해 인천예술인회관 건립 사업 타당성 조사 및 기본구상 용역을 시작으로 내년 행정안전부 타당성 조사, 2028년 지방재정 중앙투자심사를 거쳐 2031년 하반기 착공, 2034년에 완공할 계획이다.

유정복 인천시장은 "예술회관은 예술인들의 창작기반을 강화하고 시민이 함께 어우러지는 문화예술 공간으로 차질 없이 건립될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com