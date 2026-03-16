여수시, 2230억원 투입해 인구위기 대응 본격화

'2026 인구정책 시행계획' 4대 전략·159개 사업 추진

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 여수시가 인구감소 위기에 대응하기 위해 2230억 원의 시비를 투입, 159개 사업을 담은 '2026 인구정책 시행계획'을 본격 시행한다고 16일 밝혔다.

시는 인구 유지뿐 아니라 미래 경쟁력 강화를 목표로 청년·여성·가족·생활인구 정책 전반을 강화할 방침이다.

여수시청 전경[뉴스핌 DB]

이번 시행계획은 2024년 수립한 인구정책 기본계획을 보완해 마련된 것으로, ▲주거안정화(행복충전·쉼터) ▲경제안정화(미래충전·꿈터) ▲교육안정화(지식충전·배움터) ▲생활안정화(문화충전·놀터) 등 4대 전략 아래 159개 세부 과제로 구성됐다. 신규 사업은 23개, 핵심 사업은 25개다.

핵심 사업으로는 ▲어린이도서관 생활SOC 복합화 ▲남해안 거점 공공기관 유치 활동 ▲소상공인 원스톱 지원센터 운영 ▲청년마을 만들기 공모사업 등이 추진된다.

시는 지난해 3800명의 청년 인구가 순유출된 상황에서 청년 역외 유출 방지와 여수산단 경쟁력 제고 고용 위기 대응에 행정력을 집중하기로 했다. 특히 특별자치도 출범을 앞둔 만큼 정책 실행력과 성과 관리 체계를 강화하고 올해 10월 예정된 제2차 인구감소지역 지정에 대비해 지표 보완과 특례 반영을 정부에 건의할 계획이다.

또한 여수산단 경기 둔화 및 부동산 부담 등으로 인한 청년 감소에 대응해 미래 신성장 산업 중심의 기업 유치로 양질의 일자리 창출을 유도하고, 창업·주거 연계 지원 정책도 강화한다. 타 지역 청년의 전입을 위한 지원 확대도 병행한다.

여성이 행복한 도시 구현을 위해 임신·출산·육아·돌봄 등 생애주기 전반의 지원을 강화하고 가족친화기업 확산과 여성 경력단절 방지를 위한 일자리 정책도 추진한다. 공동육아 문화 확산과 아빠 공동체 활성화를 통해 돌봄 부담 분담도 유도한다.

시는 청년·노인·여성·외국인 등 다양한 가족 형태가 조화롭게 공존할 수 있는 사회 기반을 구축하고 1인 가구와 외국인 주민 증가에 대응한 맞춤형 주거·복지 정책을 확대할 예정이다.

이와 함께 산업·관광·정주 환경을 연계해 체류형 생활인구를 유입하고 오는 2026여수세계섬박람회와 연계한 문화·예술·체육행사 등을 통해 지역경제 활성화를 도모할 계획이다.

chadol999@newspim.com