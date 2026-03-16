인천 예술공원에 '시립박물관·미술관' 뮤지엄파크 조성…2028년 개관

인천뮤지엄파크 조감도 [조감도=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 예술공원에 시립박물관과 미술관이 들어선 '인천뮤지엄파크'가 미추홀구에 조성된다.

인천시는 16일 미추홀구 학익동에서 '인천뮤지엄파크' 착공식을 갖고 공사에 들어갔다.

인천뮤지엄파크는 시립박물관·미술관·예술공원이 결합한 국내 최초의 복합문화예술공간으로 2028년 개관할 예정이다.

뮤지엄파크는 지하 1층∼지상 2층, 연면적 3만9000㎡ 규모로 모두 2416억원의 사업비가 투입된다.

인천뮤지엄파크에는 인천 최초의 시립미술관이 새로 생기고 현재 연수구 옥련동에 있는 기존 시립박물관이 이전해 함께 자리잡게 된다.

시는 인천뮤지엄파크가 들어서는 곳은 용현·학익 도시개발사업이 진행 중인 원도심으로 과거 산업시설이 있던 공간을 재생해 지역 문화예술의 허브가 될 것으로 기대된다고 설명했다.

유정복 인천시장은 "국내 첫 시립 복합문화예술공간인 인천뮤지엄파크를 차질 없이 건립해 인천이 글로벌 문화도시로 도약할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com