유정복표 주거복지 '천원주택' 접수…인천 신혼부부 등 700가구 공급

인천시청에 마련된 '천원주택' 신청 접수 창구 앞에서 신청자들이 대기하고 있다. [사진=인천시]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =유정복표 주거복지 정책인 인천 '천원주택' 입주자 모집이 16일 시작됐다.

인천시는 오는 20일까지 인천지역 신혼부부와 신생아 가구 등을 대상으로 하는 하루 임대료 1000원(월 3만 원)의 전세임대주택 입주자 신청 접수를 받는다고 밝혔다.

이날 '천원주택' 예비 입주자 접수창구가 마련된 인천시청 중앙홀은 오전부터 몰려든 신청자들로 붐볐다.

접수 첫날인 이날 오전 유정복 인천시장은 접수 현장을 찾아 시민들과 소통하며 천원주택 사업에 대한 의견을 들었다.

천원주택은 올해부터 입주자가 원하는 주택을 직접 선택해 계약할 수 있는 방식으로 운영돼 신청자들의 관심이 더 높아졌다.

인천도시공사는 입주대상자로 선정된 신청자가 주택을 선택하면 소유자와 전세계약을 체결해 공급하게 된다.

입주 신청 대상은 무주택세대 구성원으로 결혼 7년 이내의 신혼부부, 예비 신혼부부, 신생아 가구 등 유형별 자격 요건을 충족해야 한다.

유형별 신청 자격과 지원 조건이 서로 다르고 중복 신청할 수 없어 신청 전에 공고문을 반드시 확인해야 한다.

이번에 공급될 주택은 모두 700가구이며 오는 6월 4일 입주자 선정 결과 발표 이후 주택 물색과 계약을 거쳐 이르면 7월부터 입주가 시작될 전망이다.

유 시장은 "올해 천원주택 사업은 입주자가 원하는 주택을 직접 선택할 수 있어 주거비 부담 완화는 물론 입주자들의 선택의 폭이 크게 넓어졌다"며 "시민에 실질적인 도움이 되는 맞춤형 주거지원 정책을 확대하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com