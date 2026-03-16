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곽문근 "지정·기업도시, 강원의 분당으로 만들겠다"

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교통·교육·문화·환경·산업 아우르는 '지정 대전환' 공약 제시

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 곽문근 원주시장 예비후보가 16일 시청 브리핑룸에서 네 번째 '근의공식' 언론 기자회견을 열고 지정면·기업도시를 "강원도의 새로운 중심, 강원의 분당"으로 키우겠다며 교통·교육·문화·환경·산업을 아우르는 '지정 대전환' 구상을 발표했다.

곽 예비후보는 "원주 기업도시와 지정면은 빼어난 자연경관과 젊고 역동적인 인구가 모인 기회의 허브이자 원주의 새로운 가능성을 보여주는 공간"이라면서도 "새로운 건물은 들어섰지만 교통, 돌봄, 청소년 공간, 의료·문화 인프라가 부족해 여전히 '잠만 자는 배후도시'라는 지적이 나온다"며 변화 필요성을 강조했다.

그는 "이제 지정면은 단순히 채워가는 신도시 단계를 넘어 '살고 싶은 도시'로 도약해야 할 시점"이라며 "성공한 신도시로 분당이 있다면 강원에는 지정이 있다는 말을 현실로 만들겠다. 그 시작을 알리는 새벽종을 제가 울리겠다"고 말했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 곽문근 원주시장 예비후보가 공약을 발표하고 있다. 2026.03.03 onemoregive@newspim.com

곽 예비후보는 먼저 도시를 연결하는 교통대책을 최우선 과제로 제시했다. 그는 "기업도시는 원주의 중요한 성장축이 됐지만 생활권 연결은 아직 충분치 않다"며 "기업도시와 원주 전역을 하나의 생활권으로 묶는 순환형 대중교통 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

곽 예비후보는 ▲기업도시–원주 전역 순환형 대중교통 구축▲통학 시간대 버스 배차 간격 탄력 조정▲권역별 직통 시내버스 도입으로 중·고교생 통학 시간 단축 및 학부모 부담 경감 등을 약속했다. 그는 또 "원주의 3개 기차역과 연계되는 대중교통 노선 체계를 새로 설계해 철도와 버스가 유기적으로 연결되도록 하겠다"며 철도 인프라 연계 전략도 내놨다.

아울러 AI 기반 스마트 신호체계 확대 도입으로 교차로 정체·혼잡 완화와 문막·호저·서원을 잇는 지방도로 선형 개선을 통해 인근 지역과의 접근성을 높이겠다고 덧붙였다. 그는 "기업도시가 더 이상 외딴 생활권이 아니라 원주 전체와 자연스럽게 연결되는 도시가 되도록 교통 체계를 전면 재정비하겠다"고 말했다.

두 번째 축은 교육·돌봄 환경 개선이다. 곽 예비후보는 "기업도시에 젊은 인구가 늘면서 교육과 돌봄 요구도 커지고 있다"며 "기업도시 중·고등학교의 학급 수 현실화 방안을 찾고 과밀학급 문제를 완화해 아이들이 쾌적한 환경에서 공부하도록 하겠다"고 공약했다.

이어 ▲권역별 놀이터와 반려동물 전용·혼합 존 확충▲출산 가정 이동 부담을 줄이기 위한 신생아용 카시트 비치 택시 지원 제도 검토▲소아 진료·야간 진료 등 생활 의료 인프라 보강 등을 제시하며 "아이 키우는 환경과 생활 의료서비스를 함께 끌어올리겠다"고 했다.

곽 예비후보는 "도시는 건물만으로 완성되지 않는다. 사람들이 만나고 교류할 수 있는 공간이 있어야 한다"며 공동체 문화 인프라 확충을 세 번째 축으로 내세웠다. 그는 지역 여성·가족을 위한 '어머니회관' 건립을 추진해 교육·보육·돌봄과 생활 프로그램이 운영되는 생활 중심 거점으로 활용하고 온라인 정보 공유와 오프라인 네트워크를 연결하는 공유플랫폼으로 키우겠다고 밝혔다.

또 "섬강을 중심으로 드론 축제를 특화·지원해 지정면만의 문화적 매력을 키우겠다"며 지역 축제 육성 의지도 드러냈다. 아파트 단지·마을 단위로는 발코니 연주회, 생활문화 프로그램 등 주민이 함께 즐기는 공동체 문화사업을 확대해 "사람이 모이고 관계가 살아 있는 도시"를 만들겠다고 말했다.

네 번째 축은 환경과 미래 산업이다. 곽 예비후보는 "지정면은 자연환경과 기업도시가 공존하는 곳"이라며 "첨단 환경관리 시스템을 갖춘 친환경 도시 모델로 만들겠다"고 밝혔다.

그는 ▲친환경 기술 공동연구센터 설립을 통해 연구–실증–사업화가 이어지는 산업 생태계 조성▲기업도시 산업 기반을 활용한 의료기술·의료장비·의료데이터 연계 플랫폼 사업 확대▲데이터 기반 지식산업 육성 및 문막읍–부론면까지 이어지는 산업 벨트 구축을 약속했다.

농촌 지역과의 상생도 언급했다. 곽 예비후보는 "지정면 농촌 지역도 함께 발전해야 한다"며 ▲농촌형 돌봄 공동체 사업 확대▲팜스테이 활성화 검토로 도농 상생 모델 구축▲자연과 시민이 함께 누리는 생태식물원 조성 추진 계획을 내놨다.

곽 예비후보는 기존 관광산업정책도 강하게 비판했다. 그는 "그간 확보한 관광산업단지가 실제 지역경기 부양에 도움 되지 못했고, 지금 방식이면 앞으로도 마찬가지"라며 "지방세수원 확보와 시민 체감 혜택까지 담아낸 관광정책이어야 제대로 된 사업"이라고 지적했다.

그러면서 "시민이 체감하는 혜택이 있어야 잘한 관광사업"이라며 "이를 모르는 개발은 무모한 도전"이라고 강조하고 "지금까지 눈 없이 그려놓은 용의 그림에 눈을 그려 넣겠다"고 말했다. 감자옹심이·호박범벅·건진국수 등 지역 먹거리를 체계적으로 육성해 "주말이면 지정면 거리가 수도권 못지않은 활기로 북적이도록 하겠다"고 약속했다.

곽 예비후보는 이날 기자회견에서 장거리 통학 학생 지원 공약도 새로 내놨다. 그는 "원주는 도시 특성상 장거리 통학이 불가피한 지역이 많고, 학생들이 제도권 수업 외에도 다양한 교육·체험을 위해 이동에 어려움을 겪고 있다"며 "그 책임을 원주시가 나눠 지겠다"고 했다.

그는 일정 거리 이상을 정기적으로 이동해야 하는 학생에게 택시비 일부를 지원하는 편의서비스를 도입해 "학생들에게 부과된 이동 부담을 지자체가 함께 책임지는 구조를 만들겠다"며 "원주시민으로 사는 자긍심을 하나 더 채우는 정책이 될 것"이라고 설명했다.

곽문근 예비후보는 "지정면은 이미 미래 지속 성장 가능성을 가진 지역"이라며 "교통을 연결하고 아이 키우기 좋은 환경을 만들고, 문화와 공동체를 살리고 환경과 산업이 함께 성장하는 도시를 만들어 '기업도시에 사는 것이 선물이 되는 도시'를 실현하겠다"고 말했다. 이어 "시민의 바람이 체감되는 변화로 이어지도록 끝까지 책임지고 뛰겠다"고 지지를 호소했다.

onemoregive@newspim.com

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'히든스테이지' 공모 시작 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 봄꽃이 피어오르는 3월, 올해 4회째를 맞은 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지'가 총상금 1200만원을 내걸고 16일부터 4월 24일까지 참가 신청을 받는다. [자료= 히든스테이지 사무국] 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 공동 주최하고 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 이 대회는 대상 500만원, 한국콘텐츠진흥원장상(최우수) 300만원, 우수상·루키상 각 200만원으로 상금을 구성했다. 특히 이 무대는 청년 음악인들에게 더없이 반가운 기회다. 나이·성별·국적 제한 없이 국내에서 음악 활동이 가능한 싱어송라이터라면 누구든 지원할 수 있다. 인디씬을 떠돌며 자신만의 음악을 다듬어온 청년 뮤지션들의 첫 도약대가 될 수 있다. 상금에 그치지 않고 본선 진출자 전원에게 라이브클립 제작 기회를, 대상 수상자에게는 음원 발매 기회까지 제공해 실질적인 커리어 발판을 마련해준다는 점도 주목할 만하다. 씨앗이 싹을 틔우는 봄처럼, 히든스테이지는 무명의 청년 뮤지션들이 세상에 처음 이름을 알리는 무대이기도 하다. 지난 3년간 수많은 음악인의 등용문이 돼온 이 무대는 장르·스타일을 가리지 않고 오직 '자신만의 음악'으로 승부하는 싱어송라이터를 찾는다. 미발표 창작곡 음원(MP3)과 실연 영상, 가사지, 프로필 사진을 사무국 이메일로 제출하면 된다. 1차 온라인 심사를 통해 5월 중순 20~30팀의 본선 진출자를 선발하며, 6~8월 서울 여의도 뉴스핌 스튜디오에서 매주 유튜브로 경연 영상을 공개한다. 최종 결선은 9월 공개 무대에서 펼쳐진다. 자세한 참가 방법은 히든스테이지 공식 홈페이지(https://hiddenstage.co.kr/)에서 확인할 수 있다. fineview@newspim.com 2026-03-16 09:17
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김소영 피해자 3명 추가 확인 [서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 것으로 확인됐다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 16일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 기자간담회에서 피해자 3명이 추가로 확인돼 특수상해 혐의로 추가 입건했다고 밝혔다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 피해자 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보냈다. 감정 결과 1명은 동일한 향정신성의약품이 검출됐다. 나머지 2명 중 1명은 미검출, 1명은 회신대기 상태다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 경찰은 수사 초기 김소영 신상 정보를 공개하지 않은 데 대해 살인 고의성을 입증할 증거가 충분히 확인되지 않았기 때문이라고 설명했다. 국수본 관계자는 "피의자가 당시 혐의를 부인하는 상황이었고 구속 수사기간이 10일 밖에 안돼 중대범죄수사공개법 관련 요건을 갖췄다고 보기 어려웠다"고 설명했다. 경찰은 법률상 요건에 대해 적극 판단하면서 관련 사례집을 작성해 일선에 배포하고 현장 직원 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 경찰은 신상 정보를 공개하지 않았으나 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. krawjp@newspim.com 2026-03-16 13:58

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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