수원시, 관내 23개 병원과 '퇴원환자 통합돌봄 지원사업' 업무협약 체결

입원 치료 이후 돌봄 공백 발생할 수 있는 퇴원환자 대상 지역사회 보건·의료·돌봄 서비스 연계

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 관내 의료기관과 협력해 퇴원 환자의 지역사회 정착을 돕는 '통합돌봄 체계'를 구축한다고 16일 밝혔다.

업무협약 후 기념촬영 모습. [사진=수원시]

수원시와 관내 23개 병원은 이날 시청 중회의실에서 '퇴원환자 통합돌봄 지원사업' 업무협약을 체결하고 퇴원환자가 지역사회에서 안정적으로 생활할 수 있는 환경을 만들기 위해 협력하기로 했다.

이날 협약에는 이재준 수원특례시장, 아주대학교병원·가톨릭대학교 성빈센트병원·경기도의료원 수원병원·수원덕산병원·윌스기념병원·화홍병원 등 23개 병원 병원장·관계자 등이 참석했다.

수원시와 협약에 참여한 병원들은 퇴원환자 통합돌봄사업 홍보, 대상자 연계·의뢰 등에 협력하며 퇴원환자를 통합지원하기로 했다.

또 지역사회 연계 관련 자료(서비스 계획·제공·현황) 등을 공유한다. 의료기관은 퇴원(예정) 환자 평가·상담, 지역사회 연계 등 역할을 한다.

3월 27일 시행되는 '돌봄통합지원법'에 따라 이뤄지는 퇴원환자 통합돌봄 지원사업은 입원 치료 이후 돌봄 공백이 발생할 수 있는 퇴원환자를 대상으로 지역사회 보건·의료·돌봄 서비스를 연계해 안정적인 일상 복귀를 지원하는 사업이다.

이재준 수원시장은 "현장을 가장 잘 아는 병원 관계자들의 의견에 귀 기울이면서 퇴원환자 통합돌봄 지원사업을 추진할 것"이라며 "오늘 협약이 시민의 건강을 지키는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com