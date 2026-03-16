안양시, 봄철 고농도 초미세먼지 대응 총력

"자전거와 대중교통 이용을 생활화하는 등 미세먼지 감축에 적극 동참 기대"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 봄철 고농도 미세먼지 발생에 대비해 기후에너지환경부의 '미세먼지 계절관리제'에 따라 초미세먼지 대응에 총력을 기울이고 있다고 16일 밝혔다.

도로청소차 운행 모습. [사진=안양시]

시에 따르면 지난해 12월부터 시행 중인 '제7차 미세먼지 계절관리제'는 초미세먼지 농도가 높아지는 시기인 3월까지 평상시보다 강화된 미세먼지 배출 저감 및 관리 조치를 시행하는 제도다.

봄철에는 야외 활동 증가와 건설공사 확대, 기상 정체 등 대기오염 요인이 늘어나 초미세먼지 농도가 '나쁨' 수준에 도달하는 날이 많아질 수 있다.

이에 따라 안양시는 초미세먼지 농도 저감을 목표로 시민 건강 보호와 배출원 관리 분야에 대한 집중적인 지도 점검을 추진하고 있다.

먼저 시민 건강 보호 분야에서는 어린이집과 노인요양시설 등 다중이용시설의 실내 공기질을 집중 관리하고 미세먼지 쉼터 및 거주 지역 관리를 강화하는 한편 집중 관리도로 노면 청소를 확대해 비산먼지 제거를 실시한다.

배출원 관리 분야에서는 공사장 및 대기오염물질 배출사업장에 대한 불법행위 단속을 강화하고 배출가스 5등급 차량과 공회전 제한 지역에 대한 순찰을 강화한다.

아울러 건설공사 현장에서 발생할 수 있는 미세먼지를 줄이기 위해 방진막 설치와 살수시설 운영 여부 점검하고, 위반 사항이 발견될 경우 즉시 시정 조치에 나선다.

시 관계자는 "가까운 거리는 걷고 자전거와 대중교통 이용을 생활화하는 등 미세먼지 감축에 적극적으로 동참해 주시길 바란다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com