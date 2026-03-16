안양시, 봄철 고농도 초미세먼지 대응 총력

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 봄철 고농도 미세먼지 발생에 대비해 기후에너지환경부의 '미세먼지 계절관리제'에 따라 초미세먼지 대응에 총력을 기울이고 있다고 16일 밝혔다.
시에 따르면 지난해 12월부터 시행 중인 '제7차 미세먼지 계절관리제'는 초미세먼지 농도가 높아지는 시기인 3월까지 평상시보다 강화된 미세먼지 배출 저감 및 관리 조치를 시행하는 제도다.
봄철에는 야외 활동 증가와 건설공사 확대, 기상 정체 등 대기오염 요인이 늘어나 초미세먼지 농도가 '나쁨' 수준에 도달하는 날이 많아질 수 있다.
이에 따라 안양시는 초미세먼지 농도 저감을 목표로 시민 건강 보호와 배출원 관리 분야에 대한 집중적인 지도 점검을 추진하고 있다.
먼저 시민 건강 보호 분야에서는 어린이집과 노인요양시설 등 다중이용시설의 실내 공기질을 집중 관리하고 미세먼지 쉼터 및 거주 지역 관리를 강화하는 한편 집중 관리도로 노면 청소를 확대해 비산먼지 제거를 실시한다.
배출원 관리 분야에서는 공사장 및 대기오염물질 배출사업장에 대한 불법행위 단속을 강화하고 배출가스 5등급 차량과 공회전 제한 지역에 대한 순찰을 강화한다.
아울러 건설공사 현장에서 발생할 수 있는 미세먼지를 줄이기 위해 방진막 설치와 살수시설 운영 여부 점검하고, 위반 사항이 발견될 경우 즉시 시정 조치에 나선다.
시 관계자는 "가까운 거리는 걷고 자전거와 대중교통 이용을 생활화하는 등 미세먼지 감축에 적극적으로 동참해 주시길 바란다"고 밝혔다.
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