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李대통령 "베테랑 투수 노경은, '늦었다고 포기하지 말라' 메시지"

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"42살 나이에도 포기 않고 스스로 단련
국내외 어려운 상황이지만 이겨 낼 것"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 16일 월드 베이스볼 클래식(WBC)에서 인상적인 활약을 한 '베테랑' 투수 노경은(42)에게 "수고가 많으셨다"라며 감사와 격려를 전했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "조별 예선 마지막 호주전에서 선발 투수가 갑작스러운 부상으로 마운드를 내려간 직후 노 선수가 급히 등판해 2이닝을 무실점으로 막아내며 팀의 7대 2 승리를 이끌었다"라며 이같이 썼다.

이재명 대통령이 9일 청와대에서 중동 상황 관련 비상경제점검회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "당시 한국의 8강 진출 확률은 5% 미만이던 어려운 상황"이라며 "그 투구는 기적 같은 반전의 출발점이 됐고 결국 대표팀은 극적으로 본선 진출에 성공했다"라고 설명했다.

이 대통령은 "무엇보다 많은 이들이 감동한 이유는 그가 42살의 나이에도 불구하고 포기하지 않고 스스로를 단련해 온 베테랑이라는 점"이라며 "시속 150km는 기본이고 160km도 넘는 빠른 공이 지배하는 시대 속에서도 그는 경험과 절제,  오랜 시간 쌓아온 감각으로 역할을 훌륭하게 해냈다"라고 극찬했다.

[영종도=뉴스핌] 류기찬 기자 = 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC)에 출전했던 대한민국 야구 국가대표 노경은이 16일 오전 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 2026.03.16 ryuchan0925@newspim.com

이 대통령은 "이 장면은 단순한 승부를 넘어 '늦었다고 포기하지 말라'는 하나의 메시지로 느껴졌다"라며 "지금 우리 사회에도 여러 이유로 좌절하거나 포기를 고민하는 이들이 적지 않기 때문에 노 선수가 보여준 끊임없는 도전과 큰 용기는 많은 국민에게 희망과 투지를 불어넣을 것으로 믿는다"라고 말했다.

이 대통령은 "식민지에서 해방된 나라 중에 산업화와 민주화를 모두 달성한 나라는 대한민국이 유일하다"라며 "선진국과 어깨를 나란히 하는 지금의 대한민국은 끊임없이 배우고 익히며 도전하는 국민이 있기 때문에 가능했다"고 말했다.

이 대통령은 "국내외적으로 어려운 상황이지만 우리는 포기하지 않고 전진하며, 이겨 낼 것이고 마침내 성취할 것"이라고 강조했다.

pcjay@newspim.com

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